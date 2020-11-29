Oyun ve süreç

Galatasaray; Erzurumspor ve Ankaragücü galibiyetlerinde istenilen oyunu oynayamamış, yalnızca 3 puanla sahadan ayrılmasını bilmişti. Sivas deplasmanıyla başlayan hücum ritmi Kayserispor karşısında puan kaybetmesine rağmen çok iyi bir seviyeye gelmişti.

Rize deplasmanında da aynı Kayserispor maçı gibi ilk 25 dakikada 5 tane gol kaçıran sarı-kırmızılıların futbolda en önemli hücum parametresi olan oyuncu hareketliği üst seviyedeydi. Rize'de iki kenar beki ve hücum çizgilerinde oynayan iki oyuncuyla beraber kanatları çok iyi kullanan, sol kanatta 3 Emre'nin becerisiyle de bu organizasyona kalite katan Galatasaray, son haftalarda rakiplerine karşı iyi oynamaktan daha öteye geçip, ezici bir üstünlük de sağlamaya başladı. Rizespor'a ön alan baskısı yaptıklarında rakip buradan çıkamadı, hiçbir planı yoktu.

Aynı şekilde Rizespor, Galatasaray'a ön alan baskısı yaptığında çok rahat pasla çıkan bir sarı-kırmızılı savunma vardı. Çaykur Rizespor için formda deniyordu. Esasen ligimizin kalitesi de ortaya çıkmış oldu.

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Galatasaray son iki hafta ciddi eksiklerle sahaya çıkmasına rağmen oyun ritimleri, tempoları, coşkuları ve de en önemlisi oyuna koydukları akıl önemliydi. Top ayağında olan oyuncudan çok pasa atılacak boştaki oyuncunun hareketliliğiyle çok rahat hücum aksiyonları yaptıkları gibi baskıyı da takım halinde alan paylaşımlarıyla etkisiz hale getirdiler.Sahayı hem dikine hem enine daraltıp, rakibin oyun kurmasını da doğru bir şekilde engelliyorlar.

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