İyi oynarken!

G.Saray, maçın ilk devresinde o kadar iyi oynadı ki, maç G.Saray- ile Kayserispor arasında değil, G.Saray ile Lung arasında geçti. Burada altı çizilecek konu belki G.Saraylı oyuncuların konsantrasyon ve beceri eksikliği kadar, Lung'un gösterdiği çok başarılı performanstı. Sadece bu bölümde 7 tane yüzde yüz gol kurtardı. 45 dakika oynamasına rağmen, sakatlanıp çıkana kadar gecenin de yıldızıydı.

Sarı-kırmızılılar, özellikle ilk yarı rakibine ön alan baskısı yaparak pozisyonlar buldu. Çok rahat topa sahip olduktan sonra özellikle dikine soktukları toplarla pozisyon ürettiler.

Burada Kayserispor'un hem bireysel hem takım savunmasında ciddi anlamda zafiyetleri ve yetersizlikleri vardı. Sarı-kırmızılılar ilk yarı çok farklı skorla devre arasında içeri girip, maçı da bu ölçüde bitirebilirlerdi.

***

Bu kadar golün kaçması yalnız beceri ve konsantrasyon eksikliği değildi. 'Maçı nasıl olsa kazanırım' havasıyla çıkılmış bir görüntü vardı.Saha dışında mental olarak hazır olmadığını zaman, saha içinde de özellikle maçın kırılma anlarında o performansı göstermekte sıkıntı yaşarsın. Sarı-kırmızılı oyuncuların 'Nasıl olsa bir gol atıp kazanırız' modunda davranmaları, en büyük hatalarıydı.İkinci devre hem öne geçmişken hem de rakip eksik kalmışken, bu sefer de ilk devreye göre üretkenlikte sıkıntı yaşadılar.Bu da kafalarının ilk yarı kaçırdıkları gollerde ve maçı koparamadıklarında kaldıklarının göstergesiydi.Dakikalar geçtikçe G.Saraylı oyuncuların saha içinde daha stresli ve gergin bir görüntü sergilemesi dikkat çekti. Bu da takımın hücum üretkenliğini azalttı.

***

Uzatmalar dahil son 30 dakikalık bölümde Fatih Terim'in yaptığı 3 oyuncu değişikliği de takımın performansını yukarı taşımak yerine geriye götürdü. Giren oyuncular, saha içinde mücadeleleriyle çıkan oyuncuları arattılar.

Rakip 10 kişi de kalsa da, 1-0 her zaman tehlikeli bir skordur.

Büyük takımlar kötü oynarken kazanırlar, iyi oynarken her zaman kazanırlar. Ama "iyi oynarken puan kaybedenler" şampiyonluk yarışında hem puan hem zihinsel olarak büyük yara alırlar.