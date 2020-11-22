Hangisi!

Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği deplasmanında oyunun bazı bölümleri haricinde sahadaki oyuncu kalitesi üstünlüğüyle, rakip yarı alan ve ceza sahası içinde problemi çözen oyuncu profilleriyle farklı galip gelmesini bildi.

Kimine göre bu galibiyetin rakibin zayıflığından, kimine göre de Fenerbahçe'nin gücünden kaynaklandığı iddia edilebilir. Yalnız futbolda bir gerçek vardır ki o da rakibin kötü olmasını sağlayan en önemli faktör diğer takımın güçlü ve kaliteli oyunudur.

Gençlerbirliği'ni kötü kılan yalnız oynadığı oyun kurgusu ve taktik planı değil. Fenerbahçe'nin saha içinde ortaya koyduğu akıl, mücadele ve bireysel yeteneği de gözardı etmemek gerekir. Maçın başından sonuna kadar Fenerbahçe galibiyeti hak etti.

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın