Hangisi!
Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği deplasmanında oyunun bazı bölümleri haricinde sahadaki oyuncu kalitesi üstünlüğüyle, rakip yarı alan ve ceza sahası içinde problemi çözen oyuncu profilleriyle farklı galip gelmesini bildi.
Kimine göre bu galibiyetin rakibin zayıflığından, kimine göre de Fenerbahçe'nin gücünden kaynaklandığı iddia edilebilir. Yalnız futbolda bir gerçek vardır ki o da rakibin kötü olmasını sağlayan en önemli faktör diğer takımın güçlü ve kaliteli oyunudur.
Gençlerbirliği'ni kötü kılan yalnız oynadığı oyun kurgusu ve taktik planı değil. Fenerbahçe'nin saha içinde ortaya koyduğu akıl, mücadele ve bireysel yeteneği de gözardı etmemek gerekir. Maçın başından sonuna kadar Fenerbahçe galibiyeti hak etti.
***Fenerbahçe'nin oyun içinde geçtiğimiz haftalardaki en büyük sıkıntısı farklı galip geldiği Gençlerbirliği deplasmanında da ortaya çıktı. Öne geçtiği maçlarda oyunu kontrol edememesi, rakibin baskısını kıramaması, oyunu kendi yarı alanında kabul ettiği zaman da rakibine pozisyon vermesi dün de gözlendi. Bu dalgalanmaları Fenerbahçe kalitesindeki bir takımın artık çözmesi gerekir.
Bu oyun gelgitinde maçın gidişatına göre tempoyu yükseltmek ve düşürmek başta Sosa ve Gustavo gibi iki tane kaliteli ayağın görevi. Onların ortaya koyacağı akıl, oyunu tutamama sıkıntısını gidermekte en baş etken olacaktır.
Gençlerbirliği'ne karşı Gustavo'nun liderliğinde, Sosa'nın aklıyla, Tisserand'ın savaşçılığıyla, Mert Hakan'ın enerjisiyle, Pelkas'ın beceri ve yeteneğiyle, Perotti'nin de kalitesiyle hak ettikleri maçı rahat bir şekilde kazanmasını bildiler.
Ligin ilk 9 haftasına baktığımızda Fenerbahçe'nin genel olarak oyun kültürünün oturmadığını söyleyebiliriz.
Oynanan oyunlarda sarı-lacivertliler maçı kazanıyorlar, oyunu kazanamıyorlar. Bunun 'hangisi' doğru? Günü, anı kaliteli ve yetenekli ayakların becerisiyle, problemi çözme yeteneğiyle ve de doğaçlama oynanan oyunlarla kurtarmak yerine ortaya akıl koyulmuş, güçlü ve istikrarlı oyunlar oynaması futbol ve hedefleri yakalamak adına daha doğru olur.
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