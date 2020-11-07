‘Yetersiz’

G.Antep, ligde Beşiktaş maçı öncesinde oynadığı 7 maçta 5 beraberlik alıp aynı zamanda da ligde rakiplerine en fazla gol pozisyonu (her maç 3 tane) veren bir takım. Bunu özellikle Sergen hocanın daha doğru analiz edip ona göre plan yapması lazımdı.

Hem top ayaklarındayken 3-5-2, top rakipteyken 5-3-2 gibi oynatmalı, hem de hücum ettiği dönemde mutlaka santrfor Larin'i sol çizgiden alarak Aboubakar'ın yanına vermesi lazımdı. Bu şekilde hem rakibe ön alanda baskı yapar, hem hücumda topu tutar hem de rakip savunmanın dengesini bozabilirdi.

Günümüz oyununda, rakipleriniz ayrı formasyonlarda oynadığı zaman bu farklı dizilişlere karşılık vermeniz gerekiyor. Geçen haftaki Malatya maçının sistemi farklı, G.Antep maçının sistemi için farklı olmalı.

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Özellikle Beşiktaş'ın sezon başından bu yana bu maçta da hücum oyuncuları hiç savunma arkasına koşu yapmıyor. Hep savunmanın önünde topa sahip olmayı tercih ediyorlar. Orta sahadaki ofansif oyuncular da onlara yeteri kadar destek vermiyor, rakip savunmanın arkasına sürpriz koşular yapmıyorlar. Bunların kesinlikle daha fazla yapılması gerekiyor.Beşiktaş takımının orta sahada topa sahip olma yüzdesi daha fazla olmalı. Sahada istediklerini tam olarak yapamadıklarından ve oyun hareketliliği de istenilen seviyede olmadığından; bu durum yapılan hücumların kalitesini etkilediği gibi üretkenlik çeşitliliğinde de saha içinde sıkıntı yaşıyor siyah-beyazlılar.

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