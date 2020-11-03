Hız kesmiyor

Fenerbahçe gibi takımların saha içi formasyonu, dizilişi gibi her maça ayrı plan ve planları vardır. Bizlere göstermesi açısından Erol hocanın daha fazla derinlik katarak daha farklı kurguyla oynayacağını düşünüyordum.

Geçen hafta 11'de Sosa değişikliğinden sonra daha anlamlı dağılım ve oyuncuların orijin yerlerine çekilerek oynanması, ikinci yarı özellikle oyuna hız vermeleri gibi görüntüsüyle ileri dönük done vermişti Erol Bulut'a. Ama Antalya karşısında geçen haftanın 11'iyle başladı.

Pelkas gibi oyuncular 'oynattım' diye tercih etmeyip orta sahahücum bağlantısını sağlayacak oyunun temposunu yükseltecek veya düşürecek bir oyuncunun yalnız kendi performansını yukarı çekmesi değil hücum organizasyonlarını rakip yarı alanda daha doğru oynatması adına Pelkas'la, geçen hafta denediği taktiksel değişikliği oyunun başında kurgulamalıydı.

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