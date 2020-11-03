GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Reha Kapsal Hız kesmiyor
Reha Kapsal

Reha Kapsal

03 Kasım 2020 | Salı

Hız kesmiyor

gibi takımların saha içi formasyonu, dizilişi gibi her maça ayrı plan ve planları vardır. Bizlere göstermesi açısından hocanın daha fazla derinlik katarak daha farklı kurguyla oynayacağını düşünüyordum.
Geçen hafta 11'de Sosa değişikliğinden sonra daha anlamlı dağılım ve oyuncuların orijin yerlerine çekilerek oynanması, ikinci yarı özellikle oyuna hız vermeleri gibi görüntüsüyle ileri dönük done vermişti Erol Bulut'a. Ama karşısında geçen haftanın 11'iyle başladı.
gibi oyuncular 'oynattım' diye tercih etmeyip orta sahahücum bağlantısını sağlayacak oyunun temposunu yükseltecek veya düşürecek bir oyuncunun yalnız kendi performansını yukarı çekmesi değil hücum organizasyonlarını rakip yarı alanda daha doğru oynatması adına Pelkas'la, geçen hafta denediği taktiksel değişikliği oyunun başında kurgulamalıydı.

***

F.Bahçe, Antalya'dan güçlü takım.
Kadro kalitesi F.Bahçe'yle mücadele edemez.
F.Bahçe bunun karşılığında iyi oynayarak çok pozisyon kaçırdı.
Jahovic atıldıktan sonra yeri geldiğinde 3 dakikada 3 pozisyona girdi.
F.Bahçe'nin gegenpress'inde (karşı pres) daha doğru baskı yapıp daha çabuk çıkması gerekirdi.
Hücum setlerinin daha fazla olması gerekir. En önemlisi yerleşik savunmalara oyun ezberi olacak setleri olması gerekir.
F.Bahçe'deki oyuncu değişikliklerinde girecek-çıkacaktan önemlisi bunların konuşulmasından, tek başına problem çözmesinden daha önemli, takıma monte edilecek oyun prensiplerinin çoğalması gerekir.
F.Bahçe, oyunun başından sonuna kadar çok üstün oynadığı, domine ettiği maçta sezona iyi başlayıp seri yakalamıştı.
Bu seriyi karşısında da kazanarak devam ettiren F.Bahçe, hız kesmeden galibiyet serisine de devam ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
erol, Pelkas, Fenerbahçe, Antalyaspor, Antalya

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Kazanma alışkanlığı! Mesaj! Bildiğimiz gibi! Rol model! Tercihtir o!

GÜNÜN DİĞER YAZARLARI

Fener’de ışık var
Erman Toroğlu Fener’de ışık var
Direkler de ağlar!
Emre Bol Direkler de ağlar!
BİZE ULAŞIN