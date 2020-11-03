Hız kesmiyor
Fenerbahçe gibi takımların saha içi formasyonu, dizilişi gibi her maça ayrı plan ve planları vardır. Bizlere göstermesi açısından Erol hocanın daha fazla derinlik katarak daha farklı kurguyla oynayacağını düşünüyordum.
Geçen hafta 11'de Sosa değişikliğinden sonra daha anlamlı dağılım ve oyuncuların orijin yerlerine çekilerek oynanması, ikinci yarı özellikle oyuna hız vermeleri gibi görüntüsüyle ileri dönük done vermişti Erol Bulut'a. Ama Antalya karşısında geçen haftanın 11'iyle başladı.
Pelkas gibi oyuncular 'oynattım' diye tercih etmeyip orta sahahücum bağlantısını sağlayacak oyunun temposunu yükseltecek veya düşürecek bir oyuncunun yalnız kendi performansını yukarı çekmesi değil hücum organizasyonlarını rakip yarı alanda daha doğru oynatması adına Pelkas'la, geçen hafta denediği taktiksel değişikliği oyunun başında kurgulamalıydı.
***F.Bahçe, Antalya'dan güçlü takım.
Kadro kalitesi F.Bahçe'yle mücadele edemez.
F.Bahçe bunun karşılığında iyi oynayarak çok pozisyon kaçırdı.
Jahovic atıldıktan sonra yeri geldiğinde 3 dakikada 3 pozisyona girdi.
F.Bahçe'nin gegenpress'inde (karşı pres) daha doğru baskı yapıp daha çabuk çıkması gerekirdi.
Hücum setlerinin daha fazla olması gerekir. En önemlisi yerleşik savunmalara oyun ezberi olacak setleri olması gerekir.
F.Bahçe'deki oyuncu değişikliklerinde girecek-çıkacaktan önemlisi bunların konuşulmasından, tek başına problem çözmesinden daha önemli, takıma monte edilecek oyun prensiplerinin çoğalması gerekir.
F.Bahçe, oyunun başından sonuna kadar çok üstün oynadığı, domine ettiği maçta sezona iyi başlayıp seri yakalamıştı.
Bu seriyi Antalyaspor karşısında da kazanarak devam ettiren F.Bahçe, hız kesmeden galibiyet serisine de devam ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
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