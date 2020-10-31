Bildiğimiz gibi

Trabzonspor kötü başladığı lig serüveninde Kasımpaşa'yı yenip hem moral kazanmak hem de toparlanmak istiyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.

Trabzonspor'un oyun sıkıntısı geçtiğimiz sezonlardaki gibi devam ediyor. Takım halinde organize olamayan, savunma ve hücuma akıl koyamayan ve bununla ilgili planları da olmayan bordo-mavililer oyunu iki kişi üzerinden çözmeye çalışıyor. Uğurcan ve Nwakaeme ile yalnızca bireysellikle günlük, anlık performanslarla ancak maçın bir bölümünü çözersiniz. Karşılaşmanın geneli için takım halinde planlanmış oyunların olması gerekir.

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Şampiyonluğa oynayan bir takımın oyun hafızası olur. Bu hafıza oyuna gireni, çıkanıyla bir bütünlük arz eder.Eğer transferde belirli bir sirkülasyon yapıyorsanız, herkes gelenlerin kalitesine ve seviyesine bakar. Geçtiğimiz sezon ikinci olan takıma gelen oyuncular Trabzonspor gibi büyük bir camiada hedefe gidecekse, hedef de şampiyonluksa o zaman yapılan yanlış seçimler alınan kötü sonuçlarla beraber sorgulanır.Bunun kalite eksikliğinden tesadüf olmadığı ortaya çıkar. Bir takımın kadro derinliği olmayabilir ama en azından 13-14 sınıf oyuncusu olur. Trabzon 'da böyle bir görüntü de yok oyuncu profili de. Buna teknik adam yetersizliği de eklenince sonuç 7 maçta 5 puan oluyor.

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