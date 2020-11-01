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Reha Kapsal

Reha Kapsal

01 Kasım 2020 | Pazar

Mesaj

Ankaragücü, deplasmanına yarım kadrosuyla hazırlandı, yarım kadrosuyla geldi. Zaten genel olarak kadrosu lig için yetersiz. Henüz galibiyeti yok. Bu sebeplerden dolayı maçın tartışmasız favorisi Galatasaray'dı.
Sarı-kırmızılıların kadrosuna baktığımızda Omar, Etebo ve Emre Kılınç daha önce birlikte oynamadılar. Geçmişte bu bölgede birbirini tanıyan, tamamlayan oyuncular vardı.
Galatasaray'da oyun pratiği ve oyun planı hiçbir türlü gelişmiyor.
Günlük, anlık performanslarla skoru belirlerseniz, takım içi organizasyonunda özellikle de hücumda sıkıntı yaşarsınız.
Galatasaray'ın topa sahip olacağı ve rakip yarı alanda set hücumu oynayacağı maç öncesi belliydi.
gereken hücum setlerini belirleyip, antrenman hafızasını ve oyun hafızasını oturtması gerekirdi.

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Saha içinde ağır ve temposuz , oyuna akıl koyamayan, saha içi coşkusu olmayan sarıkırmızılıların belki de şu anda karşılaşabilecekleri en güçsüz takımla oynamaları şanstı.
Günümüz futbolunda yalnız maç önü motivasyon konuşmaları, saha dışından müdahalelerle yok. Daha fazla planlanmış, kurgulanmış, saha içi organizasyon çeşitliliği var.
Detaylar üzerinde saatlerce kafa yormak var.
Sarı-kırmızılıların bariz olarak gelişmesi gereken nokta burası.
Buradaki eksiklikten belki skor çıkar, puan çıkar (zaman zaman) ama asla oyun çıkmaz.
Galatasaray şampiyon olur olmaz o ayrı ama bu futbol, yapılan mücadele yeterli değil. Seviye atlamaları gerekiyor.
Galatasaray oynadığı oyunla rakiplerine 'korku mesajı 'değil, 'umut mesajı' veriyor.

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Etiketler :
futbol, Galatasaray, Fatih Terim

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