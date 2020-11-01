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Ankaragücü, Galatasaray deplasmanına yarım kadrosuyla hazırlandı, yarım kadrosuyla geldi. Zaten genel olarak kadrosu lig için yetersiz. Henüz galibiyeti yok. Bu sebeplerden dolayı maçın tartışmasız favorisi Galatasaray'dı.

Sarı-kırmızılıların kadrosuna baktığımızda Omar, Etebo ve Emre Kılınç daha önce birlikte oynamadılar. Geçmişte bu bölgede birbirini tanıyan, tamamlayan oyuncular vardı.

Galatasaray'da oyun pratiği ve oyun planı hiçbir türlü gelişmiyor.

Günlük, anlık performanslarla skoru belirlerseniz, takım içi organizasyonunda özellikle de hücumda sıkıntı yaşarsınız.

Galatasaray'ın topa sahip olacağı ve rakip yarı alanda set hücumu oynayacağı maç öncesi belliydi.

Fatih Terim gereken hücum setlerini belirleyip, antrenman hafızasını ve oyun hafızasını oturtması gerekirdi.

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