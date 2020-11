Kimin üzerinden!

Sarı-lacivertliler lige iyi başlangıcıyla beraber, maç önünde ağır favoriydi. Yalnız bu saha dışındaki teori saha içinde pratiğe dönüşmedi. Bunun birçok nedeni olabilir. Mental olarak 'yeneriz, formdayız' mantığı ile ve eksiği olmayan bir kadroyla çıkan F.Bahçe, bunu saha içinde eyleme dönüştüremedi.

Bunun en büyük nedeni hücumcuların birbirini tamamlamaması. Ayrıca 3 hafta sonra şapkadan tavşan çıkarır Thiam'la başlanması. Pelkas'ı doğru yerde oynatmasına rağmen Samatta'yla beraber rakibi ortadan zaafiyete uğratamadılar.

Buna hücumda Caner'in top kayıpları ve kaliteli ortaları yapamaması, Ozan'ın orta sahada hücum opsiyonu pozisyonunda uygulamasının iyi olmaması, rakip ceza sahasına sayı anlamında fazla oyuncuyla gelmeyip rakibi tedirgin edememesi eşlik etti.

F.Bahçe, iç sahada oynadığını rakibe hissettiremedi. Baskı bölgesini oluşturamadığı gibi baskılarda da alan daraltamıyor. Ve birbirini kontrol ederek hücum preslerini iyi yapamıyorlar.

Bu da rakip yarı alanda Konya'nın oynamasını kolaylaştırdı. F.Bahçe savunması özellikle alan boşaltıp savunma yaptığında arkasına atılan toplarda büyük zaafiyet yaşadı.

Bu zaafiyetlerden önümüzdeki haftalardaki rakipleri faydalanabilir.

F.Bahçe'nin galip geldiği maçlarda en büyük özelliği saha içindeki coşkusuydu.

Ve akan oyundan daha fazla duran toplarla bulduğu goller vardı.

O görüntünün çok uzağında kaldıklarını söyleyebiliriz. Erol hoca, her maçın ayrı planını çıkarmalı. İç sahada mutlaka Cisse ile başlamalı.

F.Bahçe'nin birinci santrforu iç sahada oynuyorsa Cisse'dir.

Antrenman şiddetlerinin yoğunluğunun her hafta tempoyu düşürmeden ayarlamanması gerekir. Çünkü F.Bahçe'nin saha içinde iniş çıkışları artık net şekilde gözüküyor. Güçlü oyunlar, akıl koyarak teknik ve yetenekle oynanır ama güçlü fizik kalitesi de gerekir.

İstenilen düzeyde oyuna akıl koyup pratiğiniz istenilen seviyede olmayabilir fakat fizik düşmesi olduğu zaman saha içinde net sıkıntı yaşadığınız gözlemleniyor. Erol Bulut'un radikal kararlarla hücumda birbirini tamamlayan oyuncularla oynaması gerekir. En büyük eksiklik bu. 8 haftada saha içindeki en büyük geliştiremediği yön hücum çeşitliği, bunun en büyük nedeni de 'oyunu hücumda kimin üzerinden kuruyorsun?' sorusunun cevabıdır.

Bu önünde duran en büyük problem ve sorun. Erol hocanın bunu çözmesi gerekir. Eğer hücumculardan performans, çeşitlilik, zenginlik, problem çözme istiyorsa bu büyük sorunu bir an önce halletmesi gerekir.

Hallemediği taktirde, lig boyunca bu kısırlığı yine yaşadığını görebiliriz.

Milli arayı çok iyi kullanıp hücum aklını bulup ve de hücum çeşitliliğini geliştireceği formatı geliştirmeli.

Hücumcu oyuncuların bunu birbirini tamamlayacak şekilde uygulamaya başlaması takımın vereceği performansı olumlu-olumsuz şekilde etkileyecektir.