Yazılım!

Galatasaray son 2 maçta 6 puan alsa da oynadığı futbol ilerisi için ışık vermemişti.

Sivasspor deplasmanında oyunu istediği gibi kontrol eden sarıkırmızılılar son bölüm haricinde güçlü bir oyunla 3 puanı aldı.

Özellikle Arda, Emre Kılınç, Taylan ve Belhanda'nın oyuna koyduğu akıl, kazanma arzuları, arkadaşlarının motivasyonunu üst seviyeye çekti.

Onların oynama iştahlarını olumlu yönde etkiledi.

Orta sahada çok doğru organize olan, hücumda hem ne yaptığını bilen hem de sayısal olarak Sivasspor ceza sahası içine daha fazla oyuncuyla giden sarı-kırmızılılar oyuncu kalitesiyle birlikte oyun kalitelerini de sergilediler. Arda'nın saha içinde Belhanda ile birlikte sorumluluk alması, takımı yönlendirmeleri önemliydi. Belhanda'nın attığı gol ve asistin haricinde saha içinde oyunun bir bölümünü değil genelini oynaması da alınan 3 puan kadar gelecek adına önemliydi.

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Galatasaray topa rakibinden daha fazla sahip oldu. Topa sahip olmakla beraber oyuna da hakim oldular.

Hücum yerleşim planları oldukça iyiydi. Pasın hızı, hareketliliği, bireysel yeteneklerine oyun iştahları ve odaklanmaları da katıldı.

Hücumda anahtar bölgeye daha fazla oyuncu hem de oyunla girmeyi başardılar. Skoru daha önce alıp maçı da koparabilirlerdi.

Son bölümde yedikleri golle geriye yaslanmaları olumsuz görülse de zaman zaman bunu dünyanın en iyi takımları bile skoru korumak adına yapıyor. Tabii ileriye dönük olarak bu eksiğini olumlu yönde geliştirmesi lazım. Fatih Terim, takımı maça iyi hazırlamış. Sahada teknik ve taktik olarak derinlik verilmiş, doğru kurgulanmış bir oyun ortaya çıktı.

Galatasaray saha içinde disiplinli, yüksek konsantrasyonlu, kazanma duygusu yüksek gözüktü.

Bunun için de 'fabrika ayarlarına geri dönmeye gerek yok. Yeni bir yazılımla sistemdeki arızaları giderebilirsin' Fatih hocanın tam olarak takımına uyguladığı buydu.