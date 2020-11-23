Sadece 3 puan

Trabzonspor yeni hocası Abdullah Avcı'yla beyaz bir sayfa açmak için sahaya çıktı. İlk yarıda havanın da yağışlı olmasıyla zemin ağırdı. Fizik kalitesi istenilen seviyede olmayan bordomavililer maça yüksek tempoyla başladı ancak enerjisini 90 dakikaya yayamadı.

İlk yarıda baskılı oynayıp golü bulan Trabzonspor daha sonra tempoyu düşürüp topa sahip olamadı. İkinci yarıda bu ağır zeminde tempoya yanıt veremeyince ikili mücadeleleri de kaybettiler. Bu da Trabzonspor'un geriye yaslanmasına ve topu rakibe bırakmasına neden oldu.

Doğru yerleşemeyen takım çok ciddi pozisyonlar verdi. Abdullah Avcı kısa süre önce gelse de saha içindeki hücum ve savunmada organizasyon eksikliğinin giderilmediği görüldü.

Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı alanları doğru parselasyon yapamamaları. Bir futbol takımı için 'anlamlı dağılım' çok önemlidir ve bunu başaramadılar.

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