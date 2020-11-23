Sadece 3 puan
Trabzonspor yeni hocası Abdullah Avcı'yla beyaz bir sayfa açmak için sahaya çıktı. İlk yarıda havanın da yağışlı olmasıyla zemin ağırdı. Fizik kalitesi istenilen seviyede olmayan bordomavililer maça yüksek tempoyla başladı ancak enerjisini 90 dakikaya yayamadı.
İlk yarıda baskılı oynayıp golü bulan Trabzonspor daha sonra tempoyu düşürüp topa sahip olamadı. İkinci yarıda bu ağır zeminde tempoya yanıt veremeyince ikili mücadeleleri de kaybettiler. Bu da Trabzonspor'un geriye yaslanmasına ve topu rakibe bırakmasına neden oldu.
Doğru yerleşemeyen takım çok ciddi pozisyonlar verdi. Abdullah Avcı kısa süre önce gelse de saha içindeki hücum ve savunmada organizasyon eksikliğinin giderilmediği görüldü.
Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı alanları doğru parselasyon yapamamaları. Bir futbol takımı için 'anlamlı dağılım' çok önemlidir ve bunu başaramadılar.
***Futbol bir pozisyon oyunuysa bunu hücumda ve savunmada alamadıklarından Erzurumspor çok güçlü bir takım olmasa da çok pozisyon verdiler. Son haftaların formsuz takımı Erzurum, oyun baskısını kabul ettirdi. Trabzonspor'u daha içgüdüsel ve skoru korumaya yönelik oyunu oynamaya ittiler.
Sezon başında yapılan yanlış transfer planlaması geçen seneki kalitenin çok altında yabancıların gelmesine neden olmuştu.
Bununla beraber Trabzonspor'un altyapısından yetişen A. Ömür, A. Parmak ve Uğurcan gibi yetenekli oyuncular da her geçen gün gelişim göstereceğine geriye gitti.
Böylece Trabzonspor'un bu sezonki olumsuz görüntüsünü net bir şekilde ortaya koydu.
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çıktığı ilk maçta 3 puan alması moral ve öz güven açısından önemliydi.
Ayrıca ileriki haftalara umutla bakmak adına kötü futbola rağmen 3 puan kritikti.
Futbolda bazen oyunu ertelersin ve sahadan 3 puanla ayrılırsın.
Trabzonspor'un Erzurum karşısında yaptığı tam da buydu.
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