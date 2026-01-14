Büyük sıkıntı olur

Barış'ın mükemmel ortasında Abdülkerim'in attığı kafa golü, hem kendisi ve arkadaşlarını hem de hocasını eleştiri oklarından kurtardı. İcardi'nin iki penaltıyı kaçırması, kaleci Arda'nın aynı köşeyi tespit edip iki penaltı kurtarması, gecenin en dikkat çekici olaylarıydı. Ama o İcardi, Barış'a al da at ortası yaptı. Eğer G.Saray kendi liginde küme düşmemeye oynayan Fethiyespor'a karşı tek kale oynadığı maçta sahadan beraberlikle çıksaydı herhalde kızılca kıyamet kopar, derbinin ardından Okan hoca eleştirilerin odak noktasında olurdu. Eğri oturalım doğru konuşalım… Okan hocanın Yusuf tercihi beni çok şaşırttı. Basın toplantısı ile yollarını ayırdıkları Berkan'a teşekkür edip Yusuf ile de ayrılacaklarını söyleyen Okan hocanın bu tercihine anlam veremedim.



Yusuf'un G.Saray'a katkı yapmayacağını bir kez daha gördük. Ayağında top tutamıyor, ikili mücadele kazanamıyor düzgün pas veremiyor çalımla rakibini bile geçemiyor. Genç Gökdeniz'in iyi bir eğitimden geçmesi gerekir. G.Saray'ın geleceğinde de kulübesinde de şimdilik olması mümkün değil. Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu performans olarak vasatın altında kaldılar. Ligin ikinci yarısında eğer kulübede derinlik olmazsa şimdiden söyleyelim Okan hoca büyük sıkıntı yaşar. Genç hakem Ayberk Demirbaş'a bence VAR yardım etmedi. Fethiye kaptanı Şahan Akyüz'ün Barış'a yaptığı sert hareket kırmızı olmalıydı. Aynı Şahan, taç çizgisinde önce Barış'a sonra İcardi'ye yaptığı müdahalelerde kart görmedi. 90 dakikanın en güzel yönü, Fethiye stadının ağzına kadar dolu olmasıydı.