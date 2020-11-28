Aldatmasın

Trabzonspor geçen haftaki Erzurum galibiyetinden sonra Ankaragücü deplasmanına da aynı 11'le çıktı.

Ekuban, geçen hafta Afobe'nin arkasında 10 numara pozisyonunda oynamıştı. Bu maçta sağ çizgideydi. Abdülkadir, Afobe'nin arkasında başladı. Bunun nedeni Trabzonspor'un geçen hafta topa sahip olamadığı gibi oyuna da hükmedemeyişiydi.

Nwakaeme haricinde istenen seviyede olmadıklarından topa sahip olarak oyun oynama felsefesinde sıkıntı yaşadılar.

***

Afobe'nin arkasından açık alana hücum edecek oyuncunun takımın en hızlısı Ekuban'ın olması gerekir.Ömür'ün de sağ çizgiden yeri geldiğinde de içeri kat ederek pas trafiğine yardım etmesi gerekirdi.Uğurcan'ın ayağına Afobe'den fazla top değiyorsa, Ankaragücü baskısına karşı bordo-mavili defans oyuncuları çok geriye oynuyorsa; savunmadan çıkış planlarının da çok sağlıklı olmadığının göstergesidir.Tabii ki Trabzonspor'un üretkenlik anlamında ciddi sorunları var.Afobe yetersiz. Nwakaeme geçen seneki formundan ve coşkusundan çok uzak.Abdülkadir Ömür sakatlıktan sonra hala eski seviyesine gelemedi.Bu da Trabzonspor'un hücum bölgesindeki oyununu etkileyen en başlıca nedenlerden biri.Ekuban da iyi niyetli, zaman zaman dağınık görüntüsü var ve yalnız kalıyor.Bu hücum oyuncuları, Trabzonspor'un hücum çeşitliliğine yön veren belirleyici isimler olmasına rağmen bir tane net pozisyona giremeden A.Gücü karşısında maçı bitirmeleri gelecek adına sıkıntı.

***

Abdullah hocanın oyuncu hamleleri de 70. dakikadan önce gelebilirdi.Baker'in frikiği birinci sınıfı ve şapka çıkarılır. Oyunun kötü olduğu maçlarda 3 puanı almak için saha içinde bu farkı Baker gibi teknik bir oyuncunun yaratması Trabzonspor adına çok önemliydi.Trabzonspor'un tabii ki iki maçta gol yememesi böyle sıkıntılı süreçte 6 puan alması, üst sıralara doğru çıkması, şampiyonluk yarışının içine girmesi, moral motivasyonun toparlanması adına çok önemli.Abdullah hocanın Trabzonspor'un genlerinde olduğu gibi ön alan baskısıyla rakibi ve oyunu domine eden oyun tarzı belirleyip, saha içinde gelgitler yaşamadan yalnız topu değil oyunu kontrol eden, hücuma akıl koyan hücum çeşitliliği ve setlerin de başarıyla uygulayan bir futbol kültürünü yerleştirmeli.

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın

İki maçta alınan 6 puan ilerisi adına çok önemli, umut verici.Yalnız bu sonuçlar bordomavilileri 'aldatmasın'. En önemli konu Trabzonspor'un sürdürülebilir doğru hücum-savunma anlayışını ve pratiğini sahada uygulayan oyun mantalitesine bir an önce ulaşması lazım.