Çözen!

Siyah-beyazlıların son Başakşehir ve F.Bahçe maçlarındaki en önemli oyun felsefeleri, topu yeri geldiğinde rakibe bırakıp, özellikle hızlı hücum geçişleri ve kontrataklarla buldukları goller olurken; Beşiktaş bu çok önemli iki eşik maçından 6 puan alarak şampiyonluk yarışının içinde ben de varım mesajını rakiplerine verdi.

Yalnız bu maçlarda oynanan oyunlarda siyah-beyazlılar, hem form seviyeleri, hem sakatlıklar, hem de bunlara Covid'li oyuncular da eklendiği için iki maçın da favorisi değillerdi. Daha çok önlem alınan değil, önlem alan görüntüleriyle ve doğru yapılan planlarla iki maçı da kazanmasını bildiler. Beşiktaş, son iki haftada geniş alanda hücum etmişti, bu hafta ise o geniş alanı bulamadı. Daha dar alanda daha farklı hücumlar (set hücumu) yaptı..

Dün akşam ise roller değişti. Bu sefer Kasımpaşa topu Beşiktaş'a bırakıp, önlem alan taraftı. Beşiktaş'ın özellikle ilk yarıda oyun hareketliliği azdı, yüksek tempoda oynayamadı.

Buna bir de topu geri kazanma süresi de eski maçlara göre daha fazla olması eklenince; rakibi üzerinde baskı kuramadığı gibi üretkenlik anlamında da ciddi sıkıntı yaşadı.

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Siyah-beyazlıların Aboubakar'ın getirdiği topta Mensah'ın attığı golle devreye 1-0 önde girmeleri, ikinci yarının Beşiktaş'ın lehine gelişeceğinin de habercisiydi.

Aboubakar son haftalardaki formunu korurken, Beşiktaş bu sezon özellikle yerleşik rakip savunmalarına karşı sağ kulvarı Rosier ve Ghezzal'la kullanacağı gibi bu kanaldan da skor üretkenliğini sağlayacak gibi görünüyor. Sol kanatta ise genç Rıdvan iyi niyetli ama final toplarını biraz daha iyi kullanmalı. Önünde oynayan N'Koudou, set hücumuna uygun değil, çok bireysel oynuyor, takım arkadaşlarından kopuk ve birlikte oyunda neredeyse hiç yok.

Oyun bilgisinin zayıflığı ve nerede ne yapacağını iyi bilmemesi nedeniyle Beşiktaş'ın sol kanattan hücum üretkenliğini ciddi anlamda azaltıyor.

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Beşiktaş, Süper Lig'de ilk golü attığı 6 maçın 5'ini kazandı, birinde de berabere kaldı. Beşiktaş'ın bu maçın ilk yarısının son dakikasındaki gole kadar geçen süre ve aynı zamanda kaybedilen maçlardaki en büyük sıkıntısı şu: Siyahbeyazlıların 0-0'ı daha iyi oynayıp rakibini çözen hücum setleri, oyun ezberleri ve duran top setlerinin fazlalığı, siyah-beyazlılar lehine en önemli parametreler olacaktır.

Çünkü rakibine karşı saha içinde skor üstünlüğünü sağladıktan sonra, riski alacak olan Beşiktaş değil bu kez rakipleri olacağından; daha rahat maç kazanıp hedefine emin adımlarla yürüyeceklerdir.

Beşiktaş'ın oyunu "çözdüğü" zaman daha rahat maç kazandığı, dün akşam Kasımpaşa karşılaşmasında net şekilde bir kez daha görüldü.