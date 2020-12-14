Çalışmış

Alanyaspor, maçın ilk devresinde ön alan baskısıyla ve takım halinde de alanları da daraltarak Beşiktaş'ın savunmadan oyun kurmasını engelledi. Bölgeler arası pas bağlantılarını da kestiler.

Alanya'nın bu oyunu, Beşiktaş'ı geri yaslanmaya itti. Hücum için de orta sahada üç benzer oyuncu profili vardı.

Hücumda kanatlarda atletik özelliği olan oyuncu da olmayınca topu tutamayınca baskıyla sıkıntı yaşadı.

Pozisyonlar da vermeye başladı.

Burada Alanya'nın baskısını kırmak için savunmada stoperlerin açılıp ortaya Josef'in girmesi gerekirdi. Bu birinci yapılması gereken konuydu.

İkincisi savunma ile orta saha arasına topu sokup yine baskıyı kıralabilirlerdi.

Bunu da yapamadılar.

Üçüncüsü de üçgenler ve eşkenar dörtgenler oluşturup pas trafiğini hızlı ayarlamaktı. Rakibin bu üç opsiyonla da baskısını kıracağı gibi Beşiktaş topu kaptırdığında Alanya'ya karşı pozisyon da üretebilirdi.

Bunu yapamayınca baskıyı kırmak prensibini uygulamayınca daha fazla baskı yediler oyun dengeleri bozuldu.

Saha içinde de daha güvensiz ve telaşlı oynayan Beşiktaş ortaya çıktı. İkinci yarı Mensah ile Nkoudou girip rakip yarı alana oyunu yıksa da üretkenlikte sıkıntı çıktı.

H H H

Maçı dengelemeye çalıştıkları bölümlerde de ikinci golü yediler. Yine yerleşim hatasından...

Zaten sezon başından beri en çok aksayan bölge bir türlü savunma oyuncuları ile kaleci performansının istenilen düzeyde olmamasıydı. Bazı maçlarda istenilen düzeye geldi.

Beşiktaş'ın en büyük sıkıntılarından biri maçların 0-0'lık bölümünü iyi oynadığı son 3 maçta 9 puan aldığı çıkış serisinde hep öne geçen takımdı.

O zaman Beşiktaş direkt hücum yapabilen, pozisyon üreten görüntüsüyle saha içindeki disiplini de en üst seviyedeydi. Ne zaman geriye düşse problem çözmekte zorlanan, hücumunu yapamayan ve savunma zaafiyeti olan bir takımn ortaya çıkıyor.

Savunma alan boşalttığında arkaya atılan toplarda rakiplerin pozisyon bulması kolay oluyor. Beşiktaş, kadro derinliği olan bir takım değil. İlk 11'i hep iyi oynamak zorunda. Saha içinde iyi mücadele edip yüksek performansla oynaması gerekiyor. Takımdaşlık adına her şeyi yapıyorsa sıkıntı çıkmıyor.

Takım bütünlüğünden uzaklaştığında Alanya maçındaki gibi kötü görüntü veriyor hem de mağlup oluyor Alanyaspor, Çağdaş Atan ile Beşiktaş'lı Sergen Yalçın'a göre dersini çok daha iyi 'çalışmış' ve galibiyeti oynadıkları oyun yaptıkları mücadeleyle fazlasını hak ettiler.