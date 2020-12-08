Temposuzluk

Trabzonspor, Sivas'ı yorgun, sakatlıklar, oyuncu grubunun ve antrenörünün Covid olması nedeniyle ciddi anlamda eksik yakaladı.

Sivas 3 gün sonra deplasmanda Trabzon'a gelirken, bordo-mavililer 9 gün antrenman yaptıktan sonra kendi evinde Sivasspor'u ağırladılar.

Ama fiziksel olarak sanki maçın içinde hafta içi UEFA kupası maçı yapmış takım Trabzonspor gibiydi.

Trabzonspor, yalnız top rakipteyken orta sahaya gelip alan parselizasyonu yapmasıyla bu maçı bitiremezdi.

Saha içinde genelde savunma ve orta sahada devamlı yan ve geri pas oynayan, topu öne doğru sokmakta, takımın rakip yarı alanda oynamasını sağlamasında, oyun hareketliliği, hücum organizasyonu, planları çok yetersizdi. "Bununla beraber; Trabzonspor rakibine net topla ve topsuz fiziksel baskı da yapamadı. Ne topla ne de topsuz rakibini hataya zorlayacak tempo yaptılar". Böylece de rakibini hataya da zorlamamış oldu.

***

Trabzonspor'un bir oyun kültürü vardır. Bu, seyirci olur olmaz ayrı.Maça ön alan baskısıyla, rakip savunmayı hataya zorlayarak bir oyun başlangıcı genetiği vardır. Eğer böyle her pozisyonda orta sahaya gelip kazandığınız topla, hızlı hücum geçişleri veya kontrataklarla oynamak Trabzonspor'un oyun hafızasında yoktur.Yalnız Ekuban'ın hücumda yapacağı aksiyonlarla, üretmeye çalıştı bordo mavililer. Afobe, Bilal gibi oyuncu kalitesi Trabzonspor'un ayarında olmayınca, buna bir de Ömür'ün formsuzluğu eklendi. Bir de orta sahadaki hem Abdülkadir Parmak ve Baker'ın temposuz, akıl koymadan oynadıkları oyunla beraber iki kenar beki de Serkan ve Marlon'un dağınıklığı, genişlikte ve derinlikte top alamamaları, önde kanat oyuncularının onları hücuma sokmak için koridor açmadıkları gibi iç saha oyunlarında Ekuban'ın da kanatta oynaması doğru değildi.

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın