HaberlerHaberlerŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 15 - 21 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 15 - 21 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğunu yayımladı. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta bebek ürünlerinden oyuncağa, gıdadan deterjana birçok ürün, büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 15 - 21 Mayıs kataloğu...
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 15:50Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 16:00
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