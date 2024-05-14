Haberler Haberler ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 15 - 21 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 15 - 21 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğunu yayımladı. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta bebek ürünlerinden oyuncağa, gıdadan deterjana birçok ürün, büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 15 - 21 Mayıs kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 15:50 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 16:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beyoğlu su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (14 Mayıs 2024)
Bayrampaşa su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (14 Mayıs 2024)
BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ - Bahçelievler'de sular ne zaman gelecek? (14 Mayıs 2024)
Çaykur işçi alım kura sonuçları 2024 | Çaykur 1072 işçi alımı asil ve yedekler isim listesi
Öğretmen il için tayin ihtiyaç listesi 2024 | MEB il içi atama kontenjanları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marina Markova VakıfBank'ta! Marina Markova VakıfBank'ta! 15:46
Orkestra şefi Mertens! Avrupa'da zirvede Orkestra şefi Mertens! Avrupa'da zirvede 15:43
Türkiye Polonya maçı ne zaman? Türkiye Polonya maçı ne zaman? 14:46
İşte yeni sezon transfer tarihleri! İşte yeni sezon transfer tarihleri! 14:53
THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si belli oldu! THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si belli oldu! 15:11
Adem Büyük'e şok haber! Adem Büyük'e şok haber! 15:19
Daha Eski
ManU'dan flaş Raphael Varane kararı! ManU'dan flaş Raphael Varane kararı! 13:10
Sevilla - Cadiz maçı ne zaman? Sevilla - Cadiz maçı ne zaman? 13:24
Rayo Vallecano - Granada maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Granada maçı ne zaman? 13:27
Celta Vigo - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Celta Vigo - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 13:31
Getafe - Atletico Madrid maçı ne zaman? Getafe - Atletico Madrid maçı ne zaman? 13:36
Cengiz Ünder tepki çekti! G.Saray derbisinde... Cengiz Ünder tepki çekti! G.Saray derbisinde... 13:45