Şifre!

Fenerbahçe'nin kazanmak kadar, Galatasaray'ın kaybetmesi üzerine kurulan "hayal haftalarından" biri daha bitti. Her ne kadar Fenerbahçe ile şampiyonluk arasındaki ruhsal ilişki mucizelere kalıp bir ihtimal varsa matematik hesabı buna izin verdiği içindir. Bunun tercümesi de çıkmadık candan umut kesilmez gerçeğidir! Fenerbahçe'de kişisel nedenlerle uğraşmak yerine, formanın içine girecek yürekli bedenler bulunsa çok şey farklı olurdu. "Ben nerde yanlış yaptım?" duygusunun hiçbir şekilde itibar görmediği haftalar, aylar bugünleri doğurdu. Birçok yanlışlara kol kanat gerildiyse, bu takımın 6 puan geride kalmasının sebepleri de çoktur. Yine de derbiyi beklemeliyiz! Sonrasında kimler alkışlanır kimlerden hesap sorulur birlikte göreceğiz!

Galatasaray'ın kötü oynadığı bir maçı son dakikalarda kazanmasının sebepleri çok. İnanmışlık ve sükunet, kendilerini gecenin akışına bırakmamak. O yüzden yoldan çıktığı zannedilen zamanlarda birileri sihirli lambadan çıkıyor. Mertens mesela. Genç yabancıların ıskartaya ayrıldığı bir düzende Mertens'in yaşını inkar eden enerjisinin meslek onuruyla da ilgisi var forma aşkıyla da. Maçın hiçbir anında pozisyonlarla bağlarını kesmeyen bir adamın, galibiyet biletinin kesilmesinde Barış Alper Yılmaz'la birlikte imzası var. Üstelik zarafeti de caba. Yeniden açılsa perdeler, "o eski insanlar nerdeler?" adlı film çekilse ilk tercih kesinlikle Mertens olurdu. Not: Bu ironi mazinin fotoğraflarındaki zarafete mahsuben yapılmıştır! H H H

Galatasaray'da maç içinde kilitli kapıları açan çilingirlik de Barış Alper Yılmaz'a ait. Hiçbir şekilde mücadeleyi bırakmayan ve Türkiye'de topsuz oyunun en özverili oyuncularından biri, sezonun da en değerli oyuncularının başında geliyor. Karagümrük maçında attığı golle birlikte atılan gollerin de odak noktasıydı. Böyle bir delikanlıyı herkes başının üzerinde taşır, böyle delikanlılar da takımlarını her biçimde sırtında taşır. Kimse boş yere ayakta alkışlanmaz!

Karagümrük takımına gelince, böylesine kaliteli bir görüntü çizen futbolcular topluluğunun küme düşme hattında ne işi var? Tolunay Kafkas'ın takımın başına daha önce gelmesi gerekiyordu belki! Ligde en başarılı teknik adamlardan biri de Başakşehir'in hocası Çağdaş Atan. Kötü giden bir takımı rayına oturttu ve ihtimaldir ki Başakşehir gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek. Bu ülkede emeğin ödüllendirilmesi gerek, hiç olmazsa alkışlarla.

Ligin düşme hattında fırtınalar kopuyor da şaşırtıcı sonuçlara sadece fikir yürütebilirsiniz, çünkü gemisini yürüten kaptan diye atasözümüz mevcut. Her türlü yalan hikayenin televizyon dizilerinde "gerçek diye" yutturulduğu bir ülkede gerçeklerin hükmü yoktur ve olmayacaktır. Kötü ve paralı olanlar kendi sistemlerini yaratırlar. Bu sistemde para koruyucu kartvizittir. Ya para parayı çeker ya birilerini kan çeker. H H H

Türkiye'de adaletin ve asaletin iplenmediği apaçık ortadayken, fırından ekmek çalanlara gücü yeten "fukara hukuk" bankaları dolandıran kabadayılara "zengin seçenekler" sunarken, yalakalığa zarf atanlarla, sosyal medyada çetelerini yemleyenlerle ancak gözyaşı şişeleri doldurulur. Ambalajlar iki renkli! USA ve kara para patentli! Dipnot: Şifreler kırılmak içindir.