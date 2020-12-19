Görmek lazım!

Galatasaray hafta içinde oynadığı Darıca maçında olumsuz futboluyla Karagümrük maçıyla ilgili olumsuz sinyaller vermişti. Hem de Karagümrük'ün 2 kart cezalısı, 5 de sakat oyuncusu vardı. Neredeyse ideal 11'inin yarısı sahada yoktu.

Galatasaray oyuna çok coşkusuz, vurdumduymaz, temposuz başladı ve de ilk 45 dakika bir isabetli şutu ve isabetli ortası yoktu.

Fatih hoca, devre arasında Donk, Marcao ve Taylan haricinde herhangi bir oyuncuyu gözünü kapatıp çıkartabilirdi. Ve de bu reaksiyonu vermeliydi. Takımının geriye düşmesini beklemeden, ilk yarıdaki olumsuz tablodan çıkan sinyalleri, yapacağı oyuncu değişiklikleriyle takıma hem enerji verebilir, hem de konsantrasyon seviyesini yukarı çekebilirdi. Bu kadar kötü oyuna rağmen ilk değişikliğini üç oyuncuyla 64. dakikada yaptı Fatih hoca.

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın

Saha içinde dağınık olan, sorumluluk almaktan kaçan, bununla beraber ağır, yavaş ve temposuz oynayan sarı-kırmızılılar, özellikle Karagümrük'ün topu Galatasaray'a bıraktığı anlarda set hücumu yapmakta zorlandı.Sarı-kırmızılıların saha içinde hem üretkenliği azdı, hem de çok basit top kayıpları yaptılar. Ve de yerleşik savunmayı dağıtmak için gerekli hücum setlerini de oyun hareketsizliği ve pas akışının hızlı olmayışından uygulayamadılar.Galatasaray özellikle bundan evvel ligde oynadığı son dört maçta, daha oyun ezberi olan bir takımdı. Hareketliliği, temposu, saha içi coşkusu, konsantrasyonu, birlikte hareket etmesiyle o farkı yaratıp çıkışa geçmişti. Karagümrük maçında daha önce yapmış oldukları bu olumlu aksiyonları ve eylemleri saha içine olumlu bir şekilde geçiremediler.Bu yalnızca bu haftalık mıydı, yoksa bu olumsuz tablonun devamı gelecek mi? Geçmiş haftalardaki olumlu tabloya dönülecek mi? Bunu önümüzdeki oynanacak maçlarda bekleyip görmek lazım!