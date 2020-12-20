Özetle!

Bordo-mavililer hafta içi kupada Adana Demirspor'a kaybederek elediler.

Rizespor maçının özellikle mental açıdan zor geçeceği belliydi.

Böyle bir maçı zor da olsa kazanmayı bilmeleri moral, motivasyon ve toparlanmak adına Trabzonspor için çok önemliydi.

Abdullah Avcı, şu ana kadar bu kadronun oynayacağı oyunu bulmuş gibi görünmüyor.

Tabii bu kadro geçen sezonki gibi güçlü bir oyun yakalamasa da belirli bir seviyeye çıkabilir.

Özellikle orta saha organizasyonu şu andaki en sıkıntılı bölge gibi görünüyor. Orta sahada pas yok, savunma yok, driplingle birebirde adam eksiltme yok.

Takımın temposunu yükseltme, düşürme yok. Oyunu kontrol etme yeteneği yok. Hücum organizasyonlarına katkıları yok.

İş böyle olunca hem topa sahip olmada hem de oyunu rakip sahada oynamada sıkıntı yaşanıyor.

Takımın hücum opisyonu iki anahtar oyuncunun günlük-anlık performansına bağlı. Onlar Nwakaeme ve Ekuban.

Saha içinde gel-gitleri çok yaşamadan, baskıyı önde birlikte yapan bu ikilinin hücumda bireysel yaratıcılıkları kadar arkadaşlarına konfor alanları da yaratmaları gerekiyor.

Tabii bu oyunu da hocanın mutlaka planlaması gerekiyor.

Maçta Rizespor'un kazandığı penaltıdan önce Skoda'nın kambura yatarak Baker'a yaptığı bir faul var.

Bunu maçın hakemi görmediği gibi VAR hakemi de görmedi.

Trabzonspor, 4x4'lük oynamasa da özellikle bu haftalarda galip gelmesi çok önemliydi.

Bu şekilde oynarlarsa devre arasına fazla puan kaybı yaşamadan girebilirler. Ara transferde gelecek oyuncularla ikinci devrede saha içi organizasyonu olan bir Trabzonspor seyredebiliriz.

'Özetle' Rizespor maçından kalan 3 puan ve ikinci devre yapılan olumlu mücadele.