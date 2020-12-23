Gövdesiz!

TRABZONSPOR, Hatayspor deplasmanına çıkmadan çok üzücü bir haber aldı. Trabzonspor bir büyüğünü, evladını, sevdalısını, mert, dürüst birini, futbol aklını, entellektüel bir insanı, aynı zamanda esprileri, şakaları ve renkli kişiliğiyle bilinen Özkan Sümer'ini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Mekanı da cennet olsun.

Bu üzücü haberden sonra Trabzonspor sevdalıların biraz yüzünün gülmesi için Hatayspor maçı daha da önem kazandı.

Çünkü bordo-mavililer galip geldiğinde 20 puana ulaşıp üst sıralara doğru tırmanışını devam ettirecekti.

Bu teorideki düşünce sahada oyun olarak pratiğe dönüşmese de istediği sonucu alan bordomavililer kötü oynadıkları Hatayspor deplasmanıdan 3 puanı almasını bildiler.

Trabzonspor, Hatayspor'a karşı Uğurcan, Hugo ve Edgar İe'nin performansına bağlı oynadı.

Neredeyse 3 kişi 11 kişiye karşı oynadı.

Trabzonspor'un son haftalardaki formda oyuncusu Hugo'nun attığı gol kadar verdiği mesaj da önemliydi. Yabancı oyuncunun kalitesi saha içinde her zaman fark yaratır.

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Trabzonspor'da Ekuban ve Nwakaeme'nin performanslarıyla tabela yapacakları net ortada. Ama ikisi de çok bireysel oynuyorlar.Çok fazla bire bir zorluyorlar. Pas opsiyonları oluşsa bile şut atıyorlar.Bu bencil görüntüden bir an önce uzaklaşmaları gerekiyor. Takım için oynayan, geçen sezonki performanslarına dönmeleri gerek.Bordo-mavililerin fiziksel olarak da ciddi sıkıntıları var. Oyuna tempo yapmakta zorlanıyorlar.Dayanıklılıkları kötü olduğundan şiddetli koşuları (tekrarlı sprint kalitesi) iyi değil. Bu da özellikle takımın topsuz oyununu ve oyuncuların daha çabuk hücuma çıkıp destek vermelerini etkiliyor.Hatayspor'un baştan sona galibiyeti hak ettiği bir maçta Trabzonspor'un aldığı 3 puana iyinin kötüsü olarak bakılır. Çünkü bu kötü oyunla mağlup olabilirdi veya berabere de kalabilirdi. Ama bu oyun karşılığında 3 puan alması tabii ki bordo-mavililer adına iyi oldu.Bu galibiyetle motivasyonunu artırıp ilerideki haftalara daha net hedef koyacaktır.Trabzonspor savunmada ve hücumda iyi işler yapmaya çalışan bir takım görüntüsünde. Ama hiç katkı sağlamayan savunma ve hücumda orta sahasıyla 'gövdesi olmayan' bir insan gibi.