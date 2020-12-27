Maçı ve sezonu!

Trabzonspor son 6 maçta aldığı 14 puanda oyunu kontrolünü eline alıp 90 dakikada rakibine baskı kurup çok fazla pozisyona girdiği bir futbol oynamamıştı. Yalnızca orta sahada (ikinci bölgede) savunma yaparak ve biraz da futbol şansıyla hatta fikstürün de lehine olmasıyla puanları toplamıştı. G.Saray maçında da Donk'a ve Taylan'a Djaniny ile Flavio'yla baskı yaptılar. Donk'un topu kullanmasını istediler. Bunu isterken az baskılı savunma yaptılar, rakibe alan ve zaman verdiler. Burada daha fazla baskılı savunma yapıp oyunu özellikle hücuma çok rahat topu sokan G.Saraş'a karşı geçiş hücumlarına izin vermemelilerdi.

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G.Saray oyuncu kalitesiyle geçişlerde hareket sağladı. 2 golü de Trabzon 'un hızlı çıktığında buldu. Burada yerleşim hatası ve dengeli durup pozisyon vermemeleri gerekir. Dikine oynanan oyunlarda Trabzon'un zaafiyeti ortaya çıktı. Tabii ki bunda kadro yetersizliği ve takım kimyasının bozuk oluşu, orta saha ve forvetteki oyuncuların oyun bilgisinin az oluşu da (Nwakaeme hariç) etkiliydi. Böyle bir maçta geniş alanı kullanacak Ekuban'ın sakat oluşuyla da takım halinde daha fazla sıkıntılar ortaya çıktı. Trabzon özellikle ilk yarı kırılma anlarından pozisyon kaçırdı ve iki final pasını değerlendiremedi. Kırılma anları böyle maçlarda önemlidir. Bulduklarını da değerlendiremediler.

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G.Saray'ın maçı kazanmasındaki en temel unsur oyunu hareketlendirdiğinde ve öne doğru çabuk oynadıklarında kalite farklarını ortaya çıkarıp skor alması oldu. Bununla beraber iki takım arasındaki en temel fark, topu koşturan ve top sahip olan, daha fazla hücum aksiyonu düşünen G.Saray, topun ve rakibin peşinden koşan Trabzonspor'du. Tabii ki burada daha fazla akıl koyan, birlikte hareket eden kalite farkıyla da G.Saray oldu. Trabzonspor, son haftalardaki çıkışla 20 puan yaptı. Zirveye ortak olmak gibi bir maç oynadılar. Bu maçı kaybederek yalnız puan değil sezonun geri kalanı için de hedef koyma adına sıkıntılı bir sürece girecekler gibi görünüyor