Aile...

Beşiktaş'ın Josef ve Aboubakar gibi takım omurgasının en önemli parçalarından birini oluşturan iki oyuncusundan eksik çıktığı Sivasspor maçında, Sergen hocanın saha içi takım kurgusu ve planı merak ediliyordu.

Özellikle Necip tercihi, Dorukhan ile Oğuzhan varken niye yapıldı diye sorabilir insanlar. Ama rakip analizine göre o plan doğrultusunda Necip ile başlanması doğruydu. Hem bir haftada üç maç oynuyorsunuz hem de Sivassspor gibi orta sahada dinamik bir takıma karşı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın saha içine direnç getirmesi gerekirdi. Özellikle ikili mücadelelerde, sıcak temaslarda ve orta sahada ikili oyunlarda üstünlük sağlaması elzemdi.

Ve de top rakipteyken Beşiktaş takımında Josef'in olmadığı kadroda Necip bunları en iyi yapabilecek oyuncuydu.

Tabi bununla beraber Necip topu orta sahada sırtı dönük değil stoperler Velington ile Vida'nın arasına girerek daha yüzü dönük bir şekilde topu alıp savunmadan pas oyununu doğru bir şekilde başlattı.

Genç Güven'in gol atması sonradan Larin'in oyuncu değişikliğinden sonra gol bulması, Aboubakar'ın olmadığı bir maçta ileriye dönük özgüven açısından da önemliydi. Takım halinde savunması Beşiktaş'ın yine dengeli ve iyiydi.

Akıllı planla orta sahada bekleyerek sıfır sıfıra oynadılar. Takımın en fazla asist yapan ismi Ghezall yine Güven'e asist yaptı. Yerleşik savunmalara karşı Beşiktaş'ın çözümü sağ kanat olduğu bir kez daha görüldü.

Ghezzal-Rosier işbirliği ile bunu her maçta yapıyorlar. Bu iki oyuncu, Beşiktaş'ın set hücumlarına karşı anahtar koridoru ve kilit oyuncuları konumundalar şu anda. Ghezzal zaten bayağı futbolcu. Geldiği kulüpten ve bekraundundan zaten net bir şekilde görebiliyorsunuz.

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Beşiktaş takımı bir klasiği daha yine devam ettirdi. Sergen hoca ile öne geçtiktleri bir maçı yine kaybetmediler. Geldiği günden beri dengeli, akıl koyulmuş oyun ezberi Beşiktaş'ın oyun kültürü olarak artık oturmaya başladı.

"Kan bağı sizi akraba yapar aile yapmaz". "Aile sadakat demektir".

Beşiktaş takımı saha dışındaki sosyal birlikteliğini saha içindeki amaç birlikteliğine çok iyi bir şekilde geçiren, takımdaşlık ve arkadaşlığı üst seviyede olan, birbirlerine duydukları aidiyet duygusu, kulüp ve taraftara karşı başarılı olmak için üstlendikleri sorumluluk bilinciyle hareket eden, ben değil biz diyen oyuncu grubundan kurulu.