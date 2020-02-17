Kolayı zora sokmak

Galatasaray'ın 5'te 5 yaptıktan sonra Malatyaspor ile iç sahada oynadığı maçta favori olarak çıkması gayet doğaldı. Bunun paralelinde Malatyaspor'un inişe geçmesi ve her geçen gün de saha içindeki oyun tutarsızlığı Galatasaray'ın kağıt üzerinde kolay geçecek maçı sahada pratik olarak çok zorlandığı bir oyuna döndü.

Özellikle Mariano ve Saracchi'nin olmayışından Şener (Linnes) ve sol kenarda Ömer Bayram ile savunmada ciddi sorunlar yaşadılar.

Aynı zamanda hücuma da gerektiği kadar destek veremediler. Hem Feghouli hem de Onyekuru'nun oyun performansını etkiledi. Aynı zamanda iki tane hücumdaki çizgi oyuncusunun özellikle ikinci yarı savunmaya yardım etmemesinden Malatyaspor kendi sol kenarından Acquah ve Bifouma ile çok tehditkar bir oyun oynadı.

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Futbolun temelinde hep atanlatutanı konuşuyoruz. 'Atanla tutanın iyi olsun' sözü hep akıllarda vardır.Ancak günümüzün oyunlarında savunma iki kenar beki ve orta sahanın önemi daha da fazlalaştı.Bunun sıkıntısını ciddi anlamda oyun genelinde yaşadılar. Aynı zamanda orta saha denkleminde Lemina çok yalnız kaldığınızda aşırı efor sarfediyor ve savunma anlamında da partner olarak Seri o profilde oyuncu olmadığından yardım etmiyor. Öndeki Emre'ye de Lemina destek veremediğinden Seri de aynı şekilde hücuma fazla çıkmadığından sarı-kırmızılılar hücumda fazla çoğalamıyor.

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Marcao her geçen gün formunu yükseltiyor. Adem son 4 lig maçında 5. golünü atarak hücumda çilingir vazifesini en iyi şekilde yapıyor.Ahmet'in stoper, Donk'un da Lemina'nın yanında oynaması halinde orta sahaya direnç gelecektir. Bu da hücuma çıkma açısından bu oyun kurgusu, hem orta sahaya hem takım omurgasına daha dengeli bir oyun getirecektir.Andone ne kadar sakatlıktan çıkmış olsa da onun gibi hareketli bir santrforun oyuna girmesi gerekirdi.Galatasaray çok net girdiği 5-6 tane gol pozisyonunu değerlendirseydi maçı çok rahat koparmıştı. 'Kolayı zora sokmak' buna denir sanırım.