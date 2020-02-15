Geçemedi!

Beşiktaş için beraberliğin bile şampiyonluk yarışında yeterli olmayacağı bir maçtı. Başakşehir deplasmanında ilk devre rakibine göre daha fazla oyunu kontrol etti. Daha fazla rakip ceza sahası içine girdi. Çok net pozisyon yakalayamamasının en büyük nedeni ise final paslarındaki beceri eksikliğiydi.

Başakşahir ise sistem olarak 4-4-2 ile başladı. Özellikle ilk devre Mert'le beraber altı oyuncuyla savunma yaptı. Öndeki dört oyuncuyla da maçı kazanma, çözüm üretme ve gol bulma düşüncesindeydi. Demba Ba'nın golüyle galip gelmesini bildiler.

Golde Beşiktaş savunmasının yerleşim hatası vardı. Ruiz, Vida ve Caner'in doğru alanda duramaması nedeniyle kalelerinde golü gördüler.

Beşiktaş ilk yarı yaşadığı final paslarındaki beceri eksikliğini ikinci yarı gol vuruşu eksikliğine çevirdi. İlk yarı giremedikleri pozisyonları ikinci yarıda bulsalar bile hücumdaki kalite eksikliğinde skora dönüştüremediler.

Ve bu yetersizlikten dolayı da mağlup oldular.

H H H

Beşiktaş'ın sezon başından bu yana en önemli zaafı hücum hattındaki kalitenin yeterli seviyede olmayışı. Dün Başakşehir'den oyun olarak daha üstün görünseler de hücum organizasyonlarında ciddi eksiklikler var. Bireysel ve anlık performansla sonuca gidiyorlar. Kim topla ne zaman, nerede buluşacak, sağ kenar veya sol kenar nasıl kullanılacak, hücumda merkez oyunları nasıl oynanacak bunlarla ilgili ciddi soru işaretleri var.

Hücumda anahtar formül yok.

Böyle önemli bir maçta Burak ve Caner başta olmak üzere N'Koudou, Diaby ve Boateng ile sonradan girip hiçbir fark yaratmayan Ljajic ve Boyd gibi oyuncuların yeterli sorumluluk almayıp tavır koymamaları da eksi göstergeydi.

Beşiktaş ligde kalan 12 haftadaki şampiyonluk hayali için oynadığı bir 'eşik maçı'nı geçemedi!

Başakşehir'e karşı üç puandan fazlasını kaybetmiş oldu.