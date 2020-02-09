Çelişki

Fenerbahçe'nin oyun başlangıcı geçtiğimiz haftalardaki gibi güçlü ve hızlı değildi. Özellikle oyuncu tercihleri de Fenerbahçe'nin futbolunu maçın ilk devresinde fazlasıyla olumsuz yönde etkiledi. Alanyaspor topu Fenerbahçe'ye bırakıp, kendi yarı alanında takım bütünlüğüyle savunma yaptı. Fenerbahçe'nin bu taktiğe karşı hücum seti veya setlerini yapacak saha içi oyuncu profili yoktu.

Futbol yalnız koşu mesafeleri ve güçle değil, rakip yarı alanda problemi çözen, becerili, fark yaratan oyuncularla oynanır. Hangi oyuncu hangi oyuncuyla oynarsa daha fazla katkı sağlar, takımın oyun planına uyar ve takım tamlaması için doğru olur. Bunu bilecek ve yapacak olan Ersun Yanal'dır.

Fenerbahçe'de sağ bekte Isla, sol kenarda Dirar, hücumda sağ çizgide Rodrigues, sol kanatta Tolga'nın rakip yarı alanda kapanmış rakibe karşı kenar oyunları ve set hücumu yapabilecek oyuncu özellikleri olmadığından takımın etkinliğini azalttı.

Tolga başta yapılan yanlış tercihlerin, Fenerbahçe'nin sadece hücum dengesini değil savunma dengesini de bozduğu görüldü.

Bir teknik adamın rakip teknik adama saha içinde yaratacağı en büyük farklardan biri de rakibin beklemediği, önlem alamadığı bir kurgu ile sahada yer almaktır. Oyunun merkezinde 4-3-1-2 düzeni ile Mevlüt'ü de bu oyuna dahil ederek oynamayı denemeli Fenerbahçe.

İstatistiklerde ilk yarı yüzde 73 top ayağında olduğu halde bir isabetli şutu kaleye yok.

İkinci yarı alınan doğru risklerle ve seyircinin yarattığı atmosferle daha öne çıkan ve hücumu düşünen bir görüntüde oynadı Fenerbahçe.

Ligde golle sonuçlanan en fazla bireysel hatayı yapan, savunmacı olmayan ama ısrarla savunmanın merkezinde oynayan Jailson yine o mevkideydi. Ersun Yanal bu soruna bir çözüm bulamadı. Aynı şey Dirar için de geçerli. Zanka'yı al gönder, Rami'yi ve Falette'yi al oynatma, orta saha oyun kurucusunu stoper olarak oynatmaya devam et; sonuç ortada.

Maçın hakemi Ümit Öztürk'ün kullanılan penaltılarda Alanyaspor'un ve Fenerbahçe'nin lehine verdiği kararlar doğruydu. Ama vermediği penaltılar çelişkiliydi. Fenerbahçe'nin lehine iki tane de penaltısını vermedi.

Ümit Öztürk'ün bu çelişkili kararları gibi Ersun Yanal da her zaman söylediği "Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır" lafına uygun bir kadro çıkarmadı. Saha içindeki oyuncu seçimlerinde yaptığı yanlışla o da maçın hakemi Ümit Öztürk gibi büyük çelişki yaşadı.