Aradaki fark!
F.Bahçe'nin 45. saniyede bulduğu gol motivasyonu yükseltmek yerine bozdu.
Bundan sonraki süreçte tribünlerin yarattığı baskı ve yüksek enerjiyle beraber Trabzonspor daha coşkulu oynamaya başladı. Daha fazla öne çıktı, tam saha baskısını doğru yaptı.
Fenerbahçe'nin bu golü maçın son 30 dakikasında gelseydi, kazanma şansı daha yüksek olabilirdi.
Trabzonspor maça 4-3-1-2 diziliş ve baklava düzenli bir orta saha anlayışıyla başladı ve de ilk 25 dakikadan sonra 4-3-3 dizilişine geçti. Özellikle Sörloth performansı ve kalitesi yine ön plana çıktı. Uzun boylu olmasına rağmen çevik ve de golü koklayan bir oyuncu... Bu farkını da istikrarlı oyunu ile derbiye de yansıttı. Golünü de attı.
Yusuf Sarı'yla maça başlaması Hüseyin hocanın hatasıydı. Hazır olan Giuilherme tercih edilmeliydi ilk 11'de...
***Novak her zamanki gibi sürpriz golcülüğünü gösterdi. Yine önemli bir anda sahneye çıkarak Trabzonspor'un maçı kazanmasında önemli bir rol üstlendi.
Tabii iki takımın kaleci performansı da öne çıktı. Ama Uğurcan, Altay'a göre daha fazla net kurtarışlar yaparak maça damga vurdu.
Özellikle ilk yarı çok yüksek tempoda oynandı. Kaliteli bir oyun vardı sahada ve seyir zevki yüksekti.
Dirar'ın orijinal mevki olmayan sol bekteki bireysel pozisyon hatasından sonra Trabzonspor'un golü bulduğunu söylemek gerekiyor.
İkinci yarı Fenerbahçe oyuna ortak olmak adına risk aldı ve daha fazla öne çıktı. Trabzonspor da skoru koruma içgüdüsüyle kendi ceza alanında topu rakibine bırakarak savunma yapmayı tercih etti.
Bunu bir bölümde yapsa doğru ama ikinci yarının genelinde yapmasının sıkıntısını da yaşayabilirdi.
H H H
Tolga Ciğerci koşu mesafesi yüksek bir oyuncu... Yalnız beceri ve teknik eksikliği var. Ersun Yanal, Ferdi veya Deniz tercihiyle de maça başlayabilirdi. Topu rakip ceza sahası içine bu kadar getirmişken Deniz ve Emre değişikliğinden önce Mevlüt hamlesi gelebilir, Vedat'la beraber iki santrfora dönebilirdi.
Emre ve Deniz hamlesinden sonra Ozan'ın sağ çizgide oynaması da çok yanlıştı.
Fenerbahçe'nin son maçlarda deplasman sıkıntısı olmasa bile bu savunmasıyla böyle sert maçlarda sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor.
Bu savunma eksikliğini çalışarak ve doğru tercihlerle giderecek olan Ersun Yanal'dır.
İki takımın arasındaki temel fark; Fenerbahçe'nin maçı kaybetmemeye çıkması, Trabzonspor'un ise kazanmak için sahada olmasıydı... Bu önemli iki anlayışın farkını da Trabzonspor kendi lehine çevirmesini bilerek sahadan 3 puanla ayrıldı.