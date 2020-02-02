Aradaki fark!

F.Bahçe'nin 45. saniyede bulduğu gol motivasyonu yükseltmek yerine bozdu.

Bundan sonraki süreçte tribünlerin yarattığı baskı ve yüksek enerjiyle beraber Trabzonspor daha coşkulu oynamaya başladı. Daha fazla öne çıktı, tam saha baskısını doğru yaptı.

Fenerbahçe'nin bu golü maçın son 30 dakikasında gelseydi, kazanma şansı daha yüksek olabilirdi.

Trabzonspor maça 4-3-1-2 diziliş ve baklava düzenli bir orta saha anlayışıyla başladı ve de ilk 25 dakikadan sonra 4-3-3 dizilişine geçti. Özellikle Sörloth performansı ve kalitesi yine ön plana çıktı. Uzun boylu olmasına rağmen çevik ve de golü koklayan bir oyuncu... Bu farkını da istikrarlı oyunu ile derbiye de yansıttı. Golünü de attı.

Yusuf Sarı'yla maça başlaması Hüseyin hocanın hatasıydı. Hazır olan Giuilherme tercih edilmeliydi ilk 11'de...

***