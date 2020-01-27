İstikrar

Galatasaray, sezonun ilk yarısına göre değişen kadro yapısıyla daha rahat hücum yapan, pozisyon bulan ve gole çeviren olumlu görüntüsünü Konya deplasmanında da gösterdi.

Atılan gollerdeki organizasyon ve rahatlık, sezonun ilk yarısında yaşanan sıkıntıları neredeyse hiç aratmayacak cinstendi.

Galatasaray'ın hem savunmada hem de hücumda bir bütünlük içinde hareket eden görüntüsü vardı.

Konyaspor topu rakibe bırakan, alan savunması yapıp, oyunun merkezini kapatan oyun anlayışı olan bir takım.

Sağ kenarda Mariano-Feghouli, solda Saracchi-Ömer ikilisinin peformansı maçın Galatasaray lehine sonuçlanmasına neden olacak en önemli unsurlardan biriydi.

Sahayı çok doğru genişleten, enine kullanan sarı-kırmızılılar, ilk yarıda bu doğru planın sonucunda Saracchi ve Ömer'in asistinden iki gol buldular.

Yalnız aynı başarılı performansı geçtiğimiz hafta olduğu gibi sağ kenarda Mariano ve Feghouli'nin veremedikleri de net bir şekilde görünüyor.

Emre Akbaba, sakatlıktan döndükten sonra topun önünde 10 numara profilinde.

Emre, topsuz koşularla Falcao'yu ikinci santrfor gibi destekliyor.

Bunun meyvesi olarak da her hafta gol atıyor.

Rakip yarı alanda da problem çözen temel oycunuların başında geliyor.

Galatasaray için en önemlisi her maç üstüne koyuyor, yani 'istikrar' vaad ediyor.

Sezonun ilk yarısına göre ligin ikinci yarısında saha içinde daha tutkulu, daha coşkulu, daha savaşçı, enerjisi yüksek, neyi kaybedip, neyi kazanacaklarını daha idrak etmiş oyuncu topluluğu var.