Futbolculuğu seviyor – Reha Kapsal – Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
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Futbolculuğu seviyor

'ın sezonun ilk yarısına göre saha içinde değişen en temel özelliği; Saracchi, Linnes ve Akbaba'nın gelişiyle beraber hem yaş skalası düştü hem de saha içinde istekli, coşkulu ve oyun enerjisi yüksek bir görüntü vardı.
Ancak bunlar ilk içindeydi.
Özellikle Saracchi'nin savunmanın sol kenarından Ömer ile ikili oyunları daha önce kullanılmayan oyun efektiflerini daha etkili hale getirdi.
Sağda Linnes ve Feghouli'nin oyunları yetersizdi. Galatasaray'ın saha kenarı oyunlarını düzeltmesi gerekiyor, yoksa tek kanatla uçmaya çalışıyor.
İlk golden sonra sezonun ilk yarısında maç trafiği fazla olmayan Linnes, Saracchi, Emre Akbaba ve , Galatasaray'da oyundan düştü.
Denizlispor daha fazla Galatasaray yarı alanında oynamaya ve daha tehditkar bir oyun oynamaya başladı.
Hatta golü buldular, beraberlik şansını da kaçırdılar.
Bu oyun 'gel-git'inin olacağı sezonun ilk yarısındaki performansıyla zaman zaman göstermişti.
Bu karşılaşmada da özellikle 4 futbolcunun oyundan düşeceği de çok net ortadaydı.
H H H
Nitekim fiziksel olarak düşmeye başladıklarında 'den daha önce oyuncu ve oyun hamleleri gelebilirdi.
Bu gecikince daha fazla fiziksel yıpranan, hem hücuma çıkamayan hem savunma yapamayan görüntü ortaya çıktı.
Denizlispor'u da oyuna ortak etmiş oldu. Feghouli'nin Emre'nin Ömer veya Falcao'dan birinin daha önce planlı olarak değiştirilmesi ve saha içine yeni enerjik oyuncuların girmesi lazımdı.
Galatasaray'ın ikinci devrenin ilk maçında 3 puanla tanışması, ilk 60 dakika olumlu futbol oynaması önemliydi.
İyi oynamadığı son 30 dakikalık bölümde 3 puanı hanesine koyması Galatasaray açısından moral ve motivasyon için önemliydi.
Emre Akbaba, Falcao'nun arkasında ofansif güç olarak hem pas trafiğine yardım etti hem de ilk golde önemli rol oynadı.
Emre, sezonun ilk yarısında 'nın yapmadığını yaptı, rakip ceza sahası içine topla girerek, topsuz koşular yaparak Falcao'yu ikinci forvet gibi besledi.
Bu da Galatasaray'ın ilk yarıda ofansif gücünü daha üst seviyeye taşıdı.
Emre Akbaba'nın uzun süreden sonra sahalara çok iyi bir şekilde dönmesinin en temel unsuru, 'futbolcu olmayı değil' futbolculuğu seviyor.
En temel fark bu başarısında.

  • Reha Kapsal Reha Kapsal
    1. 20 Ocak 2020, Pazartesi
    1. E-Posta: reha.kapsal@fotomac.com.tr
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