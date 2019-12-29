Sömestr

Galatasaray ön alan baskısıyla oyuna yüksek enerji koyarak başladı.

Hem hücumda hem de orta sahada birbirleriyle yardımlaşan, baskı yapan ve oyun hareketliliğiyle ilk devre 3 golden çok fazlasını kaçırdı. Rakibine pozisyon vermeyen sarı-kırmızılılar, uzun bir süre sonra taraftarın özlediği görüntüyle devreye girdi. Bu oyunla da taraftarının gözünün pasını sildi.

Özellikle sezonun ilk yarısında forma giyen Babel, Nzonzi, Belhanda gibi kaliteli ama saha içinde oyun karakterini koymayan generallerle yalnız bu işi sonuçlandırmaya çalıştı. Antalya maçında görüldü ki, Ömer, Taylan, Lemina gibi yüreğini koyan, kendi için değil takımı için öncelikle mücadele eden oyuncuların daha önce oynaması gerekirdi. Oynarken de oyuncu seçimini birbirini hücum ve savunmada tamamlayan, özellikleri olan oyuncu seçimiyle daha farklı olumlu neticeler de alabilecekler H H H

Saha içinde geçmiş maçlara göre birbirine yardım eden, açığını kapatan görüntüyle taraftarını ikinci yarı için ümitlenmesini sağladı.

Özellikle yeni gelecek oyuncuların oyun hareketliğini, saha içindeki oyuncu karakteriyle eldeki oyuncu yapısını tamamlaması ve o bütünlüğün bozulmaması açısından devre arası transferleri her takım için zordur.

Ancak sezon başı yapılan planlama hatasından ders alınarak, bu tercihlerin daha doğru seçilmesi ve ileriye dönük de bu transferin yapılması Galatasaray'ın yalnız ikinci devre değil gelecekte de takım ivmesini teşkil edecek özellikte olması çok önemli.

Bütünlemeye kalan bir Galatasaray var. 'Sömestr' Galatasaray'ın iyi çalışması ve doğru oyuncu transferleriyle eksiklerini gidermesi gereken bir fırsat olmalı.