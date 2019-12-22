Direksiyondan kaldı

Galatasaray'ın sezon başından beri deplasmandaki istenen seyiyeye gelemeyen performansı Göztepe karşısında da devam etti.

Özellikle takım kurgusunda orta saha yetirsizliği hem hücumdaki üretkentliği hem de savunmadaki zaafiyetlerin öne çıkmasında en büyük etkendi.

Galatasaray'ın orta sahasında Selçuk sorumluluk almıyor ve saha içi vasfı yok. Belhanda silik, etkisiz, gayesiz ve coşkusuz. Ömer'in oyun bilgisi ve oyun yorumu eksik.

Böyle bir üçlü özellikle topu ön tarafa taşımakta ciddi anlamda sıkıntı yaşadı ve hücumculara sıkıntı yaşattırdı.

Hucümda da Falcao güçsüz, yalnız... Gerçi iki tane de Falcao olsa kanatlardan top gelmediği müddetçe performans alamazsınız.

Babel savruk, bencil, dengesiz.

Feghouli'nin de ne performans vereceğini kestiremediğimiz istikrarsız oyuncu. Savunma dörtüsü Donk hariç çok formsuz olunca mağlubiyet tabii ki Galatasaray için kaçınılmazdı.

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60. dakikada Selçuk İnan ve Belhanda'nın yerine Taylan ve Adem girdi. Maç o zaman sayısal olarak 11'e 11 dengelendi. Galatasaray'ın yediği 1. golde Mariano'nun arka direkte değil ön direkte olması gerekirdi. Pozisyon hatası var. Eğer arka direkte bir oyuncu koyuyorsanız oraya koymaya gerek yok.

İkinci golde; maçın bitmesine 30 dakika kala G.Saray serbest vuruş kullanırken de 9 kişiyle önde yakalanıyorsa rakipte Serdar gibi Halil gibi açık alana hücum eden hızlı oyunculara önlem alınmadan, doğru savunma organizyonu sağlanmadan rakip kalede kullanılan duran topun devamında golü kalesinde görmesi Galatasaray'ın sezon başından beri yaşadığı savunma zaafiyetini anlatıyor. Galatasaray kadrosu sezon başından beri yapılan transferlerle yazılıdan geçti ama direksiyon sınanvından ve uygulamadan kaldı.