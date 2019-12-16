Üreten ve yöneten

Sivasspor maça ön alan baskısıyla başlayarak F.Bahçe'nin yalnız oyunu kurmasını engellemedi aynı zamanda hataya da zorladı.

F.Bahçe bu baskıda genelde topu öne dikine sokmak yerine hem kalecisiyle hem defans bloğuyla yan pasları ve geriye oynamayı tercih etti.

Bu da özellikle maçın ilk yarısını Sivasspor'un domine etmesine sebep oldu.

F.Bahçe ilk yarı iki tane pozisyonu değerlendiremeyerek kırılma anlarını kendi lehine çeviremedi. Ersun Yanal'ın deplasman oyunlarındaki cesaretsiz kadro seçimi bu maça da yansıdığını gördük.

1- Sadık sakatlandıktan sonra Gustavo'yu geçen haftaki gibi stopere çekip, orta sahaya Ozan'ı kaydırıp, hücuma Ferdi veya Deniz hamlesi olabilirdi.

2- Oyuncu seçimleri özellikle Emre ve Kruse, bu deplasman için uygun değillerdi. Emre, F.Bahçe adına çok önemli, oyun aklı ama Yanal'ın; nerede, ne zaman, hangi sürede saha içinde yer alacağını doğru bir şekilde analiz etmesi gerekir.

3- Kruse, top rakipteyken savunmasına yardım etmeyen bir oyuncu. Böyle bir oyuncunuz varsa yük 10 oyuncuya biniyorsa, Kruse'nin gol ve asist olarak skora katkı sağlaması gerekir. Alman futbolcu, sakatlık da geçirse sezon başından beri istenilen seviyeye bir türlü gelemedi.

F.Bahçe'nin saha içinde en temel yaptığı hatalardan biri de Sivasspor gibi oyun akışı hızlı olan bir rakibe karşı bu oyunu kontrol edememesi.

Sivasspor basit, kararlı, hücuma hızlı çıkan bir takıma karşı Yanal'ın oyun ve oyuncu seçimleri geçmiş deplasman maçları gibi yanlıştı.

F.Bahçe'nin sezon başındaki deplasman sıkıntısını bu maçta da yine yaşaması bunların tesadüf olmadığını gösterdi.

Yanal'ın bu deplasmanlarla ilgili doğru kurgulanmış ve sahaya olumlu şekilde uygulanmış oyunların oynanmaması sonucunda bu başarısız performans ortaya çıkmıştır.

Sen üretmezsen başkası üretir, sen yönetmezsen başkası yönetir; üreten ve yöneten geleceğe yön verir.