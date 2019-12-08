Macun

Galatasaray'ın geçen hafta Trabzon deplasmanında aldığı bir puanın moraliyle Alanya'ya karşı oyun başlangıcı; yüksek tempo ve coşkuluydu.

Bunun sonucunda Belhanda'nın kullandığı penaltıyla gol de buldu.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarı oyunun hakimiydi, topa sahip oldu, zaman zaman tempoyu yükseltti, zaman zaman da düşürdü. İlk yarının bitimine 5 dakika kala Alanya'nın oyunu, ikinci devre için bir doneydi Galatasaray adına. Konuk ekip, ikinci 45'te ilk yarının sonunda verdiği mesaj gibi oynadı: Daha fazla öne çıktı, daha fazla ofansif riskler aldı, bastı yaptı ve gol bulmak düşüncesiyle oynadı.

* * *

Galatasaray ikinci devre, ilk yarı gibi ayarlayamadığından topa sahip olduğunda aktif dinlenmeyi yapamadı. İlk yarının tersi bir oyun çıkmaya başladı. İlk yarı topa sahip olup, rakip yarı sahada oynayan, dönen topları alan ve geriye çok fazla koşmayan bir oyundan; daha fazla geriye koşan, ikinci topları kazanamayan ve aşırı pas hatası yüzünden ikinci yarı Alanya'ya pozisyonlar veren bir oyun vardı Galatasaray adına.

Alanyaspor'un baskı yapıp, kendi yarı alanını boşaltarak orta alana kadar çıktığı ikinci yarıdaki bölümlerde; sarı-kırmızılılar ne geçiş oyunu oynadı, ne de kontra atak yapabildi.

Galatasaray, istek, arzu, coşkusu, mücadelesiyle ve ilk devredeki bölüm bölüm iyi oyunuyla 3 puanı aldı. Muslera, ligin en az gol yiyen kalecisi... Bunu sağlayan ne savunma dörtlüsü ne de takım savunması, kendi kalitesi ve performansı.

Uruguaylı file bekçisi, maç içinde öyle toplar çıkardı ki, camlara sürülen 'macun' gibi uzadı, takımının 3 puan almasını sağladı.