Karaman kaybetti

Maça iki takım da dengeli başladı. Trabzonspor'un seyircisinin yarattığı atmosfer, saha içine net şekilde yansımadı. Rakibine oyun başlangıcında ön alan baskısı yapmadı ve deplasmanda oynuyormuş havası vermedi.

Galatasaray'ın 3'lü sistemden 4'lü sisteme geçmesi, Donk'un stoper, Nzonzi'nin 6 numarada oynaması, savunmadan top çıkarma ve merkezi kapamada takımı daha dengeli bir hale getirdi.

Trabzonspor'un ilk yarı genelde çok pozisyon üretememesi ve oyuna hakim olamamasının en temel unsurlarından biri Sosa'nın Sörloth'un arkasında 10 numara pozisyonda oynamasıydı.

Geçmişte bu pozisyonda çok oynadı ama bu kez arkasında Mikel ile Hosseini'nin olması nedeniyle Sosa çok etkisiz kaldı.

Arjantinli; oyunu kurma, pas ve hücum bağlantılarını kontrol etme görüntüsünden çok uzaktaydı.

Sosa arkasında bu iki defansif oyuncuyla etkili olamadı ve Trabzon'un kötü oyununda temel unsurlardan biri de buydu.

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Sörloth bir kez daha golünü attı.Geldiğinden beri Türkiye 'de pivot santrfor olarak Muriç ile birlikte en formda ve en iyi oyuncu oldu.Gençliği ve enerjisiyle ligimizin en iyi transferi olarak görebiliriz.Trabzon'da Sosa gelen golden sonra merkeze geçti. Ekuban'ın oyuna girmesinden sonra içgüdüsel olarak takım geriye yaslanıp, savunma yaptı. Bu savunma tabii ki doğru değildi. Golü çok daha önce de yiyebilirdi.Galatasaray'da problem çözme becerisinin olmaması, sakat ve cezalı isimlerin eksikliği ve sahadakilerin formsuzluğu nedeniyle gol çok geç geldi.Özellikle Trabzonspor geriye yaslandıktan sonra Galatasaray daha fazla pas yaptı, ceza sahasına girdi. Final paslarını doğru şekilde kullanamadı. Orta sahaya kadar çıkmış Galatasaray savunmasını Trabzonspor hızlı kontrataklarda başarılı olamayarak cezalandıramadı.Maçın kırılma anı, Sörloth'un Muslera'ya takıldığı andı. Uruguaylı 1 puanda öne çıktı.

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