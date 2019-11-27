Yazık oldu

Galatasaray, taraftarının yarattığı güçlü atmosfer desteğiyle, ön alanda baskı yaparak, rakibini kıstırmak isteyerek maç başladı. Düşünce, bu coşkulu oyunla golü bulmaktı. Teoride doğru olan bu oyun şekli pratiğe döndü ve Ömer-Adem işbirliği ile gol geldi. Sarı-kırmızılılardaki eksik oyuncu sayısının fazlalığı saha içindeki oyuna yansıyacağı maçtan önce belliydi. Bunu telafi etmenin tek unsur da saha içinde yüksek enerji, konsantrasyon, iyi mücadele ve takım ruhu ile mücadele etmekti. Böylece eksikler hissedilmeyecektir. Galatasaray, özellikle golden sonra geriye çok yaslandı. Bu bölümde Club Brugge, zaman zaman net pozisyonlar üretti ama son vuruş becerisini gösteremedi. Belçika ekibinin savunması orta sahaya kadar çıktığında, arka alanı boşalttı. Ama G.Saray'ın hızlı oyuncu eksikliği, kontratak ve hızlı geçiş oyunlarını doğru bir şekilde yapamamasına neden oldu.

***