Fazla karıştı

Konyaspor, Beşiktaş'a karşı hem ön alanda ve hem de sahanın her yerinde bölgesel baskıları çok iyi yaparak oyuna başladı. Bu baskılı, tempolu, temaslı oyunla beraber kazanılan ikinci toplarla da Konyaspor ilk yarıda Beşiktaş yarı alanına yerleşti.

Beşiktaş özellikle deplasman oyunundaki hücum dizilişinin sıkıntısını bu maçta da yaşadı.

Caner iç sahada set hücumlarında kenarlardan orta yapma özelliğiyle etkili olabilir. Ancak Konyaspor gibi orta sahaya çıkıp baskı yapan ve alan boşaltan takımlara karşı bu tercih zorluyor. N'Koudou, Boyd gibi daha hızlı, koşucu, topu taşıyan driplingci oyuncuların olması gerekir. Deplasman oyununun bu futbolcularla kurgulanması gerek.

Abdullah Avcı ikinci yarıda oyuncuların yerlerini de değiştirdi. Bu Beşiktaş'ın hücum organizasyonlarını olumsuz etkiledi.

Hücumda topu tutamadığından orta sahadan Elneny ve Atiba desteği de fazla gelemedi. Savunması da fazla öne çıkamadı.

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Beşiktaş oyunun içine Adem Ljajic 'i almayacak. Adem Ljajic takımı oyunun içine alacak. Bu önemli fark Beşiktaş'ın saha içi oyun aklı olan Ljajic'in yeterince sorumluluk almaması, oyun hareketliliğinin fazla olmadığını gösteriyor. Ljajic'in pas trafiğini sağlayacak yardımcı oyuncu olmaması da Beşiktaş'ın oyun dengesini yakalayamamasının en büyük nedenlerinden biri.Hücumdaki oyuncular kollektif yapıyla değil, bireysel şekilde problem çözmeye çalışıyor. Bu da hücum etkinliklerini azaltıyor. Dün fazla şut atamadılar. Birbirlerine pozisyon hazırlayamadılar. Ne bire birde adam geçebildiler ne de gol pozisyonu üretebildiler.

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Konya deplasmanında hücumda çizgilerde Adem Ljajic ve Caner ile bu problemin çözümünün zor olduğu görüldü. Beşiktaş'ın oyuncuların yerlerini bu kadar değiştirerek 'kafaları fazla karışmadan' sade, net, basit ama doğru kurgularla oynaması gerek.

Maçın Beşiktaş adına en şık iki hareketini yapan Burak Yılmaz'dı.

Hem topu iki oyuncu arasından aldı hem de vuruş becerisindeki kaliteyle Beşiktaş'ın çok iyi oynamadığı Konya deplasmanından 3 puanla dönmesini sağladı.

Beşiktaş son 6 maçta aldığı 16 puanla başarılı serisini sürdürüyor.