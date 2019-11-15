Demir adam Merih

Milli Takım öyle bir 90 dakikaya çıktı ki, maçın üç skorunun ikisi (yüzde 66'sı) lehimize olması nedeniyle bizim açımızdan gergin ve stresli olacağı belliydi. Skora karşı oynadığımız oyundan dolayı seçilen kadroyla beraber oyun tercihi vardı.

İzlanda deplasmanındaki ilk maçta iki tane duran toptan yediğimiz gol rakibin hücum organizasyonunun en temel özelliğini teşkil ediyordu. Okay tercihi de bunun içindi. Orta sahada 3 tane 6 numara profilinde defansif oyuncuyla oynadık. Bu yüzden hücum aksiyonlarımız olmadı belki.

Özellikle oyuncu tercihleri, oyun tercihimizi belirledi. Kaleci Mert'ten başlayarak 8 oyuncumuzun defansif, 3 hücumcunun da hücum aksiyonlarını belirleyeceği bir 90 dakikaydı. İzlanda gibi futbolda tempoyu topla değil koşuyla ve fiziksel olarak yapan bir takıma karşı böyle bir kadro tercihi kurgulandı.

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Avrupa Şampiyonası'na giden milli takımımızda başta Şenol Güneş olmak üzere tüm futbolcu kardeşlerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Tabii ki tüm futbolcularımızın emeği var.

Yalnız Merih'e ayrı not düşmek istiyorum. Turnuvanın başından bu maça kadar saha içinde müthiş bir tavır, duruş ve karakter gösterdi.

Genç yaşında Türkiye'deki bütün insanların gönüllerini fethetti ve genç oyuncuların rol modeli oldu. Bu turnuvada oyun anlamındaki performansla yerli ve milli füze sistemi gibiydi. Uçanı, kaçanı, yerden, havadanı bütün müdahaleleri mükemmeldi.