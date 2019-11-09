Önlem aldırır!

Fenerbahçe, Kruse ve Emre'siz oyun ve hücum aklı eksik olarak çıktığı Kasımpaşa maçına 3 tane ön libero pozisyonunda oynayan oyuncuyla başladı.

Bu da sarı-lacivertlilerin topu yalnız hücuma taşıma sıkıntısını ortaya çıkardı.

Aynı zamanda 2 tane hızlı çizgi oyuncusunun fazla topla buluşamadı ve Muriç'in de santrfor olarak performanısını olumsuz yönde etkiledi.

Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'ya zorlanmasının en temel nedeni ligdeki yüksek tempo ve ritimle mücadeleci oyuna fiziksel olarak hazır olan bir rakiple karşılaşmasıydı.

Fenerbahçe, sadece saha içinde oyunu kurma yönlendirme açısından değil fiziksel açıdan da rakibinin karşılık vermesinden dolayı geçmiş maçlara göre hızlı, öne giden görüntüsünden çok uzaktı.

Sarı-lacivertliler, önde rakip yarı alanda oynayıp alan boşalttığı zaman özellikle Kasımpaşa kontrataklarına çözüm bulamamanın sıkıntısını yaşadı.

H H H

Ersun Yanal'ın bu kadar defansif orta saha ile başlamak yerine hücum çeşitliliği için Zajc ve Türüç gibi santrfor arkası oynayabilecek bu iki oyuncuyla oynaması iç saha oyunlarında hücum yönünden farklılık getirecektir. (Deniz 2016-17 yılında Kayserispor'da bu pozisyonda 11 gol, 11 asist yaptı.) Futbolda saha içindeki en önemli farklardan biri de rakibe karşı beklenen değil beklenmeyen hamlelerde bulunmaktır.

Farklı planlarla, farklı organizosyonlarla saha içinde fark yaratmak önemlidir.

Ersun Yanal'ın geçmişte de söylediği gibi 'Fenerbahçe önlem almaz, önlem aldırır.' Bunun için de daha dominant, daha hücumcu, daha öne ve dikine giden oyun ve oyuncularla rakibine üstünlük sağlar.

Geçmişte izleyenlere heyecan ve keyif veren oyun anlayışı bu şekildeydi.