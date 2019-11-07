Plan, duygu ve tutku
Galatasaray, ilk 13 dakikada 3 gol yiyerek maçın gidişatının ne olacağını olumsuz bir şekilde göstermiş oldu.
Sarı-kırmızılılar için böyle bir Madrid deplasmanında beraber hareket etme ve oyun pratiği sezon başından beri hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde yetersizdi. Sarı-kırmızılılar, kazanmak üzerine de her maça farklı farklı oyun planı ve taktiksel esnekliği olmamasının sıkıntısını bu maçta bir kez daha yaşadı.
Galatasaray savunma yapacaksa takım halinde kendi yarı alanında gol yememek üzerine değil kalesinden belirli bir metrajda, takım bütünlüğüyle hareket ederek hücum savunması yapmalı. Güncellenen futbol anlayışındaki savunma çeşitliliği Avrupa'daki birçok kulüpte bu savunma kurgusunun üzerine inşaa ediliyor.
***Son iki Şampiyonlar Ligi maçında iki gol yemişti Galatasaray ama rakiplerine çok pozisyon vermişti.
O maçlardaki son vuruşların rakipler tarafından istenen seviyede olmaması bu karşılaşmadaki vuruş becerisinin beklenen seviyeye çıkmasıyla böyle bir farklı skor ortaya çıktı. Fatih Terim, plansız üzerine değil aynı zamanda hep dile getirdiği bazı oyunculara mesaj vererek, oynatmayacağını dile getirdi. Genç oyuncularla oynamak istediği düşüncesini kamuoyuna aktardı. Ama Fatih Terim'in söylem ve eylem tutarsızlığının sıkıntısı saha içinde net bir şekilde ortaya çıktı.
Aynı şeyleri yapıp, farklı sonuçları bekleyemezsiniz.
Galatasaray'da en büyük sıkıntılardan biri de bu eldeki oyuncu topluluğunun saha içinde oyuna, skora, mücadeleye isyan etmeyen aynı zamanda duygusuz ve tutkusuz oynadıkları futbol. Sarıkırmızılıların sezon başından beri fiziksel sıkıntısı Real Madrid maçında çok belirgin ortaya çıktı. Real Madrid deplasmanında mağlup olabilirsiniz, bu gayet normal. Ancak saha içinde mücadele edersin, koşarsın, istersin ve bir futbol karakteri ortaya koyarsın. Galatasaraylı taraftarları bu mağlubiyetten daha çok yaralayan, üzen oyuncuların mağlubiyeti bile hak edecek kadar saha içinde bir karakter ve mücadele ortaya koymaması.