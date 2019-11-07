Plan, duygu ve tutku

Galatasaray, ilk 13 dakikada 3 gol yiyerek maçın gidişatının ne olacağını olumsuz bir şekilde göstermiş oldu.

Sarı-kırmızılılar için böyle bir Madrid deplasmanında beraber hareket etme ve oyun pratiği sezon başından beri hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde yetersizdi. Sarı-kırmızılılar, kazanmak üzerine de her maça farklı farklı oyun planı ve taktiksel esnekliği olmamasının sıkıntısını bu maçta bir kez daha yaşadı.

Galatasaray savunma yapacaksa takım halinde kendi yarı alanında gol yememek üzerine değil kalesinden belirli bir metrajda, takım bütünlüğüyle hareket ederek hücum savunması yapmalı. Güncellenen futbol anlayışındaki savunma çeşitliliği Avrupa'daki birçok kulüpte bu savunma kurgusunun üzerine inşaa ediliyor.

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