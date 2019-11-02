Skor ve toparlanma

Galatasaray beklenildiği gibi rotasyonlu bir kadroyla maça başladı. Topa sahip olup, hızla çevirip, pas oyununu, savunmadan hücuma kadar bu geçişte yapabilecek beceri ve yeteneğe sahip olmayan bu oyuncu topluluğu, bunu ancak öne doğru, dikine topu taşıyarak ve hızla bu tempoyu yapabilir.

Tabii ki bu tercihi belirleyen Fatih Terim de öne hızlı giden oyuncuların belirlediği bir oyun anlayışıyla oynadı.

Tercihler bir oyunu belirlediğine göre, savunmadan özellikle orta saha ve hücuma topu taşımakta zorlanan Galatasaray'ın, orta sahada pas trafiğini, pas akışını istenilen seviyede yapamamasıyla, hücumda da direkt kaleye giden futbolcularla, oyun dengesizliği de ortaya çıktı.

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Sarı-kırmızılıların sahadaki koşu ve mücadeleyle işi halleden bir görüntüsü vardı.

Galatasaray'da top rakipteyken sahayı doğru paylaşamadığı sürece, doğru baskıların yapılmadığı durumda, değişen hiçbir şey olmayacak.

Bu oyun dengesizliği ve de gel-giti devam edecek.

Pozisyonlara girdiği gibi rakiplere de pozisyonlar verecek.

Futbolda 4 tane parametre vardır; iyi oynayıp kazanıp, iyi oynayıp kaybediyorsan bir sıkıntı yok.

Galatasaray gibi sezon başından beri kötü oynayıp kazanıp, kötü oynayıp kaybediyorsan, en büyük sorun budur.

Ligde sarı-kırmızılıların yol alması için bunu Fatih Terim'in mutlaka çözmesi gerekir.

Bazen sıkıntılı döneminde takımların, oyunu erteleyip skoru alması önemlidir.

Galatasaray da böyle bir süreçten geçerken aldıkları 3 puan, ilerisi için toparlanma ve moral açısından önemliydi.

Emre Mor, Ömer Bayram, Lemina ve Ahmet Çalık öne çıkan isimlerdi.