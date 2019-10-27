İşbirlikçi

Fenerbahçe'de merak edilen; sakatlıktan dönen oyuncularla beraber tam kadro göstereceği performanstı.

Sarı-lacivertliler, rakibine yaptığı ön alan baskısıyla ilk devre eğer gol girişimleri başarılı sonuçlansaydı şu ana kadar oynanan maçlarda en yüksek skoru elde edebilirdi.

Özellikle Fenerbahçe'nin son yıllardaki hücumda kenar oyuncuları, açık alanı hızla kullanma becerisi olmayan oyuncu profillerinden tercih ediliyordu. Rodrigues ve Moses, geniş alandaki hem de dar alandaki becerileriyle Fenerbahçe hücumlarına farklı bir boyuta taşıdı.

Rodrigues'in özellikle sakatlıktan sonra etkili oyunu Konyaspor'un Skubic'in savunduğu sağ tarafı çok rahat kullanmasına neden oldu.

Fenerbahçe'nin de ilk 30 dakikada maçı bu bölgeden koparmasını sağladı.

H H H

Sarı-lacivertlilerin bu seneki saha içinde en büyük özelliklerinden biri tek seslilik var. Saha içinde bütün oyuncular birbirlerine yardım edip, açıklarını kapamaya çalışan yüksek enerjisi ve temposu olan görüntü veriyor. Geçtiğimiz sezon gibi olsa da olur değil nasıl olması gerektiğini bilen, saha içinde pes etmeyen, inatçı ve kavgacı bir Fenerbahçe var.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon iç sahada oynadığı oyun, yaptığı pres ile erken gol bulup, rakibini köşeye sıkıştıran saha için görüntüsü var.

Fenerbahçe'nin bu başarısında saha dışındaki sosyal birlikteliğini saha içindeki kazanma birlikteliğine dönen oyuncu topluluğunun işbirlikçi yapısı var.