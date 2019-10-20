Yetersiz mi formsuz mu?

Beşiktaş, milli araya Alanya galibiyetiyle girdi ve oyun pratiğinin daha yukarı çıkması açısından iyi bir süreçti.

Yalnız Ankaragücü gibi transfer tahtası kapalı, oyuncu kadrosu çok yeterli olmayan bir takıma karşı dahi bu kadar kötü görüntü veren Beşiktaş'a milli ara da fayda etmemiş.

Siyah-beyazlılar, oyuna Alanya maçının ikinci yarısındaki saha içi düzeni gibi N'Koudou'nun yerine Güven'le başladı. Beşiktaş, top kendilerinde olduğunda 4-2-4 saha içi yerleşimiyle direkt hücum oynayabilirdi. 27'de Diaby'nin kaçırdığı gol de Beşiktaş'ın bu hücumlarla nasıl oynayabileceğinin göstergesiydi.

Beşiktaş, Ljajic'in yedek başladığı maçın ilk yarısında takımı yönlendirecek, hücum hattındaki futbolcuları oynatacak birinin eksikliğini hissetti. Ljajic oyuna girdikten sonra ikinci 45'te hücum aksiyonları fazlalaştı. Beşiktaş'ın eldeki oyuncularla ilk 8 haftadaki oyunu ve planı, Avcı'dan sahaya geçişte hala sağlıklı bir görüntü vermiyor.

***

Futbolda topa sahip olmak önemli yalnız bunu öne taşıyamıyorsanız, dikine oynayamıyorsanız bir sıkıntı var.

Bu kadar hücumda kenar oyuncusu transferi yerine Burak'ın alternatifi iyi bir santrfor alınmaması yapılan en büyük hatalardan biriydi.

Beşiktaş'ta hücumcuların son vuruş becerisinin istenilen seviyede olmaması skor üretmekteki en büyük sıkıntı. Burak ve Ljajic haricinde net tabela yapacak oyuncu yok.

Hücumcuların dar alanda çabuklukları ve hızları var ama gol vuruşları ve becerisi farklı bir şey. Beşiktaş'ın bu kadar topa sahip olduğu bir oyunda; pozisyon üretkenliği hücumda bir türlü sağlanamıyor. Saha enine çevrilip oynansa Beşiktaş'ın belki 8 haftada 24 puanı vardı!

Beşiktaş'ın şampiyonluk hedefiyle kurulan kadrosu yetersiz mi, formsuz mu? Şampiyon yapması için sezon başı göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı yetersiz mi, formsuz mu? Sanırım esas tartışılması gereken konular bunlar.