Başarı için hazırlık

Maç önüne baktığımızda, iki takımın olumsuz yönde birbirine benzer çok özelliği göze çarpıyordu. Moralsizlikleri, formsuzlukları, plansızlıkları, bu önemli maç öncesi iki takımın da ideal santrforlarının sakatlıktan dolayı forma giyememesi, sıkıntılarını net bir şekilde anlatıyordu. Siyah-beyazlılar ön alan baskısıyla G.Saray'ı hataya zorlayarak, ilk 10 dakikada 3 tane net pozisyon kaçırdı ve birçok pozisyonu da değerlendiremedi.

Eldeki oyuncularla en akıllı oyun; ön alan ve orta sahada baskı yapmak, kazandığı topla da direkt kaleye gitmek. Her iki devrede de bu oyun planını eksiksiz yerine getiren siyahbeyazlılar, galibiyeti fazlasıyla hak ettiler. Burada Beşiktaş'ın eksikliği, son vuruştaki beceri eksikliği.

G.Saray'ın eksikliği de bu baskıdan hiçbir plan dahilinde çıkamaması.

Zaten ilk yarı 36 kezle Elneny en fazla topla buluşan oyuncu, 33 kez de Muslera'nın buluşması ilk yarı için G.Saray'ın oyun özetini anlatıyor.

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Sarı-kırmızılılarda Beşiktaş'a göre yetenekli ve zeki oyuncular olsa da çalışmadan başarılı olamazsın.

G.Saray'da sezon başından beri saha içi plansızlığı kadar oyuncuların coşkusu ve kazanma arzusu da çok eksik. Saha içinde oyuncuların oynadığı pozisyonda, hücum ve defansta anlamlı dağılım vermesi, futbolda çok önemlidir. Beşiktaş, oyuncuların iç içe geçmediği, saha içi yerleşimini çok iyi yaptı.

G.Saraylı oyuncular, ligde, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı oyunların özetini bu akşam yine oynadı. Saha içinde oyuncuların, hem hücum hem savunmada birbirine yakın mesafe ayarlarını doğru ayarlanmamış şekilde aldığını gördük. Futbolda en önemli şey; top rakipteyken savunmanın takım halinde yapılmasıdır. G.Saray sezon başından beri tek başına rakiplerine karşı 'Muslera savunması' yapıyor.

Bir yanda planlı, coşkulu, oyuna akıl koyan, maça iyi hazırlanmış bir Beşiktaş, diğer yanda plansız, coşkusuz, oyuna akıl koyamayan kötü hazırlanmış G.Saray.

İki takım arasındaki en temel fark şuydu; başarı için hazırlık yapmıyorsan, başarısızlık için hazırlık yapıyorsun...