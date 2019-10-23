Denge

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3. maçta, daha önceki iki maçta girmediği gol pozisyonu kadar R.Madrid maçının ilk 45 dakikasında 4 net gol pozisyonu buldu. Bu pozisyonları bu seviyede bulduğunuzda, gol yapmanız gerekir. Bunun sonucunda G.Saray kırılma anlarını kendi lehine çeviremedi.

Özellikle topla tempo yapıp, hızlı dikine doğru oynadığında, ilk devre 3 net pozisyon ürettiler. Ne zaman pasın hızını ayarlayamadılar, çıkarken top kaybettikleri bölümlerde, üçlü savunmanın alan paylaşımında ve yerleşiminde yaptıkları hatalardan dolayı R.Madrid hem pozisyon buldu, arkasından da golü geldi.

Belhanda geldiğinden beri takımı adına kritik maçların hiçbirinde saha içinde sorumluluk almadı.

Ondan beklenen; böyle maçlarda saha içinde fark yaratması. Seri, iyi niyetli, dikine topu sokmak isteyen bir oyuncu. Bu telaşı yüzünden çok basit top kayıpları yaptı. Onun da formsuzluğu G.Saray'ın orta sahasından, hücum hattına istenilen topların çıkmamasına neden oldu.

Özellikle de hücumda oynayan Andone ve Babel, hareketliliğiyle kendine alan açan oyuncu profilinde.

Zaman zaman orta sahada topla buluşsalar da her ikisi açısından da bunun sayısı istenilen seviyede değildi.

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