Denge
Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3. maçta, daha önceki iki maçta girmediği gol pozisyonu kadar R.Madrid maçının ilk 45 dakikasında 4 net gol pozisyonu buldu. Bu pozisyonları bu seviyede bulduğunuzda, gol yapmanız gerekir. Bunun sonucunda G.Saray kırılma anlarını kendi lehine çeviremedi.
Özellikle topla tempo yapıp, hızlı dikine doğru oynadığında, ilk devre 3 net pozisyon ürettiler. Ne zaman pasın hızını ayarlayamadılar, çıkarken top kaybettikleri bölümlerde, üçlü savunmanın alan paylaşımında ve yerleşiminde yaptıkları hatalardan dolayı R.Madrid hem pozisyon buldu, arkasından da golü geldi.
Belhanda geldiğinden beri takımı adına kritik maçların hiçbirinde saha içinde sorumluluk almadı.
Ondan beklenen; böyle maçlarda saha içinde fark yaratması. Seri, iyi niyetli, dikine topu sokmak isteyen bir oyuncu. Bu telaşı yüzünden çok basit top kayıpları yaptı. Onun da formsuzluğu G.Saray'ın orta sahasından, hücum hattına istenilen topların çıkmamasına neden oldu.
Özellikle de hücumda oynayan Andone ve Babel, hareketliliğiyle kendine alan açan oyuncu profilinde.
Zaman zaman orta sahada topla buluşsalar da her ikisi açısından da bunun sayısı istenilen seviyede değildi.
***Sarı-kırmızılılar ikinci yarıya Donk- Feghouli değişikliğiyle başladı.
Dörtlü savunma anlayışına döndüler.
İlk yarıdaki gibi rakibine yaptığı pas ikramları ve atak sonlandıramaması, savunmanın alan boşaltmasından dolayı açık alanda pozisyon vermesine neden oldu.
Andone, çok flaş bir transfer olarak lanse edilmedi. Gelişi diğer oyunculara göre daha sessiz ve sedasızdı. Ama saha içinde G.Saray'ın özellikle direkt oynadığı oyunlar için ideal ve etkili bir santrfor.
Futbol bir denge oyunudur. Hem oyuncu seçiminde hem de oyun anlayışında, hücumda, savunmada bu tercihlerin rakibe ve oynanacak oyuna göre tercih edilmesi gerekir.
Sarı-kırmızılılar çok net pozisyonlar da kaçırsalar, savunma dengesini iyi kuramadığından rakibine çok pozisyon verdiler. Eğer pas akışını istediğiniz gibi sağlayamadığınızda, bunu fiziksel olarak yüksek enerjiyle yapmanız daha doğru olur. Bunu hızlı öne oynayarak, topla ve topsuz olarak Emre, Şener, Ömer Bayram gibi bu oyuna uygun oyuncu profilleriyle gerçekleştirebilirsiniz.