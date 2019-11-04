Maçtan önce

Fenerbahçe'nin lg sonuncusu Kayseri'yi yenip lider olacağı bir haftada son vuruşlardaki konsantrasyon eksikliği ve ciddiyetsizliği yüzünden gol üretememesine neden oldu. Başta Rodrigues olmak üzere çok net pozisyonlardan yararlanamadılar.

Sarı-lacivertliler, Kayseri'nin oyun içindeki zaafiyetlerinden yararlanamadı ve maçın kırılma anlarını kendi lehine çeviremedi.

İkinci devre Fenerbahçe yediği golden sonra saha içi hücum organizasyonu yerine daha içgüdüsel bir oyun oynamaya başladı. Bunda Ersun Yanal'ın yaptığı yanlış ve geç değişiklikler en önemli etkendi.



İkinci devreye kötü gününde olan Emre'nin yerine Mevlüt ile başlayıp, zaten kaleye çok gelmeyen Kayseri'ye karşı hem ön alanda baskı yapıp hem hücumda daha çok top tutup, iki santrforla da fazla pozisyon üretebilirdi.

En önemlisi Kayserispor'a bu değişiklikle ikinci yarı başlangıcında mesaj da verebilirdi.



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İkinci yarı yapılan gereksiz tercihlerin ardından hücum planı da olmayan Fenerbahçe, ilk yarıdaki olumlu görüntüsünü de sahaya yansıtamadı.

Fenerbahçe mağlup olmasına rağmen galip gelecek kadar da çok net pozisyonlar kaçırdı. Futbolun adaleti olmadığını bir daha gördük.

Fenerbahçe'nin bu maçta sıkıntısı iyi motive olmadığından maç, 'maçtan önce' kazanılır düşüncesiyle değildi. Kayserispor gibi ligin sonunda zayıf bir rakibi, maçı saha içinde yakalayarak kazanırız moduyla hareket etmeleri en büyük handikaplarıydı.

Futbolda en önemli unsurlardan biri de maça başlayan takım mı, yoksa bitiren takım mı, bu önemlidir.

Bitiren takımda teknik adamın oyuncu ve sistem değişikliği hamleleridir.

Saha içi plan ve organizasyonu yeterli olmadığından Fenerbahçe, maçı çeviremedi.