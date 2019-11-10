Yazılım

Galatasaray bu sezon resmi maçlardaki özellikle ilk 45 dakikalık performansıyla sezonun en iyi oyununu sergiledi. Sarı-kırmızılılar iyi mücadele etti. Coşkulu oynadı.

Pasın hızını iyi ayarladı. Dikine hızlı oynadı. Hücumda sürekli hareketlilik yakaladı. Topsuz alan oyununda, çizgilerde ikili oyunlarda, final pas becerisinde ve hücum organizasyonlarında çok başarılıydı.

Bu oyun üstünlüğünün farkını da skora yansıtarak devreye önde girdiler.

İkinci yarı zaman zaman özellikle fiziksel olarak oyundan düşen sarı-kırmızılılar geriye yaslandı.

Oyun gelgiti yaşadılar.

Buna rağmen yine pozisyonlar buldular.

Özellikle de sıkıntılı bir süreçten geçerken alınan galibiyet ileriye umutla bakmak için çok önemliydi.

Geleceğe okuyamayan ayakta kalamaz.

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Fatih Terim gibi deneyimli bir teknik adam doğruyu bulmak için bir şeyleri denemeye devam etmeliydi.

Gaziantep deplasmanında bu kurguyu geçmiş maçlara göre daha doğru belirledi.

Oynattığı 4 yerli futbolcu oyunun enerjisinin ve temposunun yukarı çıkmasında çok büyük katkı verdi.

Geçmişte sorumluluk almayan oyuncu topluluğu çoğalınca işlerin kötüye gittiğini gören Fatih Terim hem bazı oyuncuları oynatmadı, hem de yerli oyuncuları bu sisteme dahil etti.

Saha içinde daha fazla savaşan, isyan eden, başarılı olmak için sorumluluk alan oyuncuları oynatmasının olumlu farkını sahada gördü.

Fabrika ayarlarına geri dönmeye gerek yok.

"Yeni bir yazılımla sistemdeki arızaları giderebilirsin." Fatih Terim'in de dün akşam tam yaptığı buydu.