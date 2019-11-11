Geleceği okumak

Futbolda önemli bir parametre vardır. Oyuna iyi başlamak, devam ettirmek ve bitirmek… Bunu her iki devrede de uygulamak çok önemli. Beşiktaş oyunun başlangıcında iyi değildi, Denizlispor'a deplasmanda oynadığını hissettiremedi. İlk yarının bitimine doğru üç pozisyon üretti ama yine de dengeli bir oyun yoktu.

Abdullah Avcı'nın tercihleri bu oyunun ortaya çıkmasının sebebiydi.

Orjini sol bek olan Caner'in hücumda sağ çizgide, orta sahanın merkezinde hücum bağlantısı yapan kaliteli bir isim olan Ljajic'in de sol çizgide başlaması Beşiktaş'ın saha içi görünümünü 4-2- 2-2 formatına döndürdü. Bu durum, özellikle ilk devrede Beşiktaş'ın iki savunma kenar beki Rebocho ve Gökhan Gönül'ün hücuma katkı vermesini olumsuz yönde etkiledi.

Beşiktaş'ın set hücumu yapamamasının en önemli sebebi, Burak ve Diaby ikilisiyle oyuna başlamasıydı. İki ismin sırtı dönük oyuncu profilinde olmaması, direkt hücumu düşünen ve savunma arkası koşu yapabilen oyuncu özelliklerini taşıması siyah-beyazlıların topu rakip yarı alanda tutup, hücum setleri kurmasını engelledi.

Siyah-beyazlılar eğer bu kurguda oynayacaksa, her zaman ön alan baskısını ve orta alan baskısını rakibi karşısında çok iyi uygulamalı.

Kazandığı toplarda da rakip eksik kaldığında direkt kaleye gidecek bir hücum planı içinde oynamalı.

İkinci yarıda Beşiktaş, Caner- N'Koudou değişikliğinden sonra Diaby ve N'Koudou'nun hücumda çizgilere geçmesi, Ljajic'in de Burak'ın arkasında serbest pozisyona gelmesi oyunun şeklini olumlu yönde değiştirdi.

Atılan golde Denizlispor ceza sahasına 6 siyah-beyazlı oyuncunun yarattığı pas trafiği, Beşiktaş'ta yapılan oyuncu ve plan değişikliklerinin bir sonucuydu.

Futbolda geleceği okuyamayan ayakta duramaz… Abdullah Avcı hem ikinci yarıdaki doğru hamleleri, hem de lige başladığı ve ısrar ettiği sahte bek ve içi koridor oyunundan vazgeçerek gerçeği gördüğünü kanıtladı. Avcı, elindeki kadrodan nasıl verim alabileceğini görerek Beşiktaş'a daha anlaşılır, kadro özelliğine uygun performans alabileceği doğru bir oyun oynatmaya başladı. Siyah-beyazlılar, ün çok iyi de oynamadı ama çok kötü de değildi.

Beşiktaş rüzgarı arkasına almış görünüyor. Siyah-beyazlı takım, bu galibiyetle birlikte 3 maçlık süreçte 9 puan toplayarak ligin sonuna kadar bu yarışın içinde olacağını gösterdi.