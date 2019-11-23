Doğru hamleler

G.Saray'ın eksik oyuncularla çıktığı maçta topa sahip olan, pas oyununu oynayabilen, tempoyu da topla yapabilme becerisi yüksek futbolcular yerine; son haftalardaki gibi oyun temposunu fiziksel olarak yapabilen bir kadro vardı.

Luyindama, Falcao ve Andone'nin olmayışı, üretkenliği olumsuz yönde etkiledi. İlk yarı ön alan baskısı yapan sarı-kırmızılılarda, hücum organizasyonlarındaki kalite eksikliği de ilk yarıda hücum zenginliğinin istenilen seviyeye ulaşmamasında en temel nedendi.

İkinci yarının başından sonra G.Saray, enerjisini 90 dakikaya yayamadığı için fiziksel olarak düştü. Sarı-kırmızılılar bu bölümde, aktif dinlemeyi de topa sahip olarak yapabilecek oyuncu topluluğu da saha içerisinde olmadığından, savunma yapabilmek için daha fazla geriye koştu. Fazla efor sarf eden ve geriye yaslanan bir takım görüntüsü çizdi. G.Saray, sezon başından beri olan oyun dengesizliğini, Başakşehir maçında da bir kez daha yaşadı.

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Günümüz oyunlarında saha içi dizilişleri üçlü veya dörtlü savunmayla başlayabilir. Bunların üzerinde çok fazla kalmadan futbolun temel iki prensibi olan hücum ve savunmada ne yaptığınız önemlidir. Sarı-kırmızılıların sezon başından beri en büyük sıkıntısı rakamlar-dizilişler değil, oyun ezberinin olmayışıdır. Fatih hocanın sistemin içine mutlaka felsefe ve derinlik katması gerekir.

G.Saray'ın sezon başından beri saha içinde oyundan ve oyuncudan geri dönüş alamamanın da sıkıntısını yaşadığı, dün bir kez daha gözler önüne serildi.

Okan Buruk'un üç defansif orta saha oyuncusu ile oyuna başlaması ve İrfan'ın oyunun merkezinde yer almaması Başakşehir'in futbolunu olumsuz etkiledi.

Başakşehir; ikinci yarıda doğru saha içi dizilişleri, İrfan'ın daha önce oynadığı pozisyona geçmesi ve çizgi oyuncularının değişmesiyle yaptığı doğru hamlelerle üç puanla dönmeyi başardı.