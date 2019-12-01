Özgürlük ve düzen

Fenerbahçe oyuna hızlı başladı, Kruse ile oyunun başında da net bir fırsattan yararlanamadı.

Bundan sonraki süreçte ilk yarı bitimine kadar basit top kayıpları ve kaleci Altay'ın hatalarından dolayı hem gol yediler, hem de Göztepe'ye pozisyon verdiler.

Ersun Yanal'ın son haftalarda hücumdaki oyuncu tercihleri çok eleştiri almıştı. Vedat'ın sakatlığı nedeniyle ilk 11'de yer almamasından dolayı Kruse, santrfor olarak oyuna başladı. Arkasında Deniz 10 numara profilinde, hücumda kenar çizgilerde Moses- Rodrigues tercihleriyle anlamlı bir dağılım oldu. Bunun sonucunda da hücum üretkenliği oyunun genelinde daha iyiydi ve rakip ceza sahası içinde çok topla buluştular.

Ancak son vuruş becerisinin çok iyi olmamasının sıkıntısını sarılacivertliler bu maçta da fazlasıyla gördü.

Kruse özellikle santrfor oynadığında orta sahaya gelerek F.Bahçe'nin pas akışına katkı sağladı. Deniz de o pozisyonlarda santrfor olarak hücumda pozisyon aldı.

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Kruse'nin uzun süredir maç eksikliği var ama saha içinde daha fazla çabalaması gerekir. Deniz yoruluncaya kadar çok kötü oyun oynamadı. Moses ve Rodrigues'in ikisi de hızlı ve enerjisi yüksek oyuncular. Fakat teknikleri ve oyun bilgileri zayıf. Zanka geldiğinden beri istediği seviyeye çıkamadı. Çok güvensiz oynayıp pozisyon hatasıyla beraber pas kaybı da çok fazla.

Vedat oyuna girdikten sonra rakip yarı alanda daha etkili olan sarılacivertliler, hem final hem de son vuruş eksikliği yaşadı.

Oyunun genelinde de savunma yerleşiminden ve pozisyon hatası yapmalarından dolayı Göztepe'ye pozisyonlar verdiler. Gustavo'nun atılmasıyla da daha geriye yaslanıp skoru koruma yönünde oyun ve hızlı atakla da bulunacak gol anlayışı vardı. F.Bahçe'nin sezon başından beri ligde fark yaratamamasının en büyük etkenlerinden biri galibiyet serisi yakalayamaması.

Ersun Yanal, oyuncularına özgürlük tanıyan bir teknik adam. Yalnız top rakibe geçtiğinde savunma düzeni F.Bahçe'deki en temel eksiklerden biri. Kontrol sarı-lacivertlilerde olmasına rağmen gel git yaşıyorlar.

Bu da deplasmanlardaki en temel sıkıntıların başında geliyor.