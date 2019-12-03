Çimento!

Beşiktaş ilk 45 dakika oyun coşkusu, pasın hızı ve oyun hareketliliğinin yanı sıra kaçırdıkları gollerle tarihi bir farkla devreye girebilirdi.

Özellikle orta sahada Elneny ve Atiba'nın kontrolü, ön alandaki oyuncuların baskısıyla Kayserispor ilk yarı Beşiktaş kalesine neredeyse gelemedi.

Burak'ın liderliğindeki Beşiktaş'a Adem Ljajic'in katkısının daha fazla olması gerekir. Şu ana kadar geçen seneki formunun çok uzağında bir Ljajic var sahada. Diaby şu ana kadar takıma istenen katkıyı sağlayamadı. N'Koudou canlı ve hareketli oyuncu. Biraz daha oyun bilgisini ve yorumunu geliştirmesi gerekir set hücumlarında.

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Beşiktaş, ilk 6 haftadaki topa sahip olarak oynamak yerine son 7 haftada topladıkları 19 puanla oyun karakterini de belli etmiş oldu. Siyah-beyazlılar, öndeki 3 tane hızlı hücum oyuncusuyla direkt hücum yapıyor, hızlı kaleye gidiyor. Bunların dışında orta sahadaki defansif ve topu kullanan Atiba ve Elneny gibi birbirini tamamlayan iki oyuncuyla savunma zafiyetlerini de gideriyor.Hatta bunun sonucunda savunma dörtlüsünün ve kaleci Karius'un performansına da olumlu yönde katkı sağlıyor.

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Beşiktaş'ın bu oyununu saha içindeki savunma ve hücum bağlantısını yapan 'çimento'su Elneny ve Atiba'dır.Beşiktaş şampiyonluk yarışında Trabzonspor Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin ikişer puan kaybettiği haftada Kayserispor'u yenerek 9 puan kazanmış oldu.

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Beşiktaş'ta en önemlisi bu maçla beraber şampiyonluk yarışı için iki tarafın da hazır duruma gelmesiydi. Biri takımın Kayserispor maçında oynadığı oyun diğeri de taraftarının tekrar o eski Beşiktaş tribünlerinin coşkusunu ve atmosferini yaşatmasıydı. Bu durum Beşiktaş adına alınan 3 puandan daha fazlasıydı.

Abdullah Avcı'yı da Beşiktaş taraftarının tribüne çağırması ve aradaki buzların eridiğini göstermesi hem tecrübeli hoca, hem taraftar, hem de oyuncular açısından çok pozitif bir görüntüydü.