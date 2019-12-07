Kazanmak üzerine

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında maça çok iyi başlamadı ve 1-0 yenik duruma düştü. Bazen özellikle iç saha oyunlarında rakibin gol bulması takımın uyanmasına, reaksiyon vermesine neden olur. Fenerbahçe yediği golden sonra bu tarife uygun çok doğru bir oyun oynadı. Rakibini geriye iten, hataya zorlayan, köşeye sıkıştıran bu performansıyla ilk yarıda 3 gol buldu.

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İkinci yarıda Serdar sakatlanınca Ferdi oyuna girdi.Ozan merkez orta sahaya, Gustavo sol stopere, Ferdi de hücumda sağ çizgiye geçti.Herkes Serdar çıkarken Zanka'nın girmesini bekliyordu. Ferdi değişikliğiyle Ersun Yanal farklı bir bakış açısını gösterdi.Önceki haftalarda yapması gereken Ferdi hamlesini bu sefer gerçekleştirdi.İkinci devre oyuna Ferdi ile başlayarak geçmişteki ona güvenmemek hatasından dönmüş oldu.Ferdi de gösterdiği performansla hocasına "Ben buradayım" mesajı verdi.Fenerbahçe'de orta sahada Gustavo ve hücumda Vedat Muriç gösterdikleri performansla öne çıktılar.

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Fenerbahçe'de geçmiş maçlara göre değişen iki ana konu vardı.1 - Girdiği pozisyonlarda gol atma becerisi gösterememişti. Bu maçta tekrar o öz güveni kazandı. Farklı galibiyet bu açıdan önemliydi.2- Fenerbahçe geçmiş maçlarda daha çok topu kontrol ediyordu.Bu maçta hem topu hem de oyunu kontrol etti. Max Kruse , 14. haftada ilk golünü attı. Şampiyonluk yarışında Vedat Muriç'in yanında mutlaka Max Kruse'nin de goller atması gerekir.Özellikle gol poziyonu üretilmesinde sıkıntılı geçen maçlarda bu farkı ortaya koyması gerekir.

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